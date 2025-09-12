Le trophée de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ dévoilé avant le tirage au sort de la compétition

Le design incarne l’essence du futsal et sa présentation constitue une étape historique pour le football féminin à l’échelle mondiale

Le trophée sera présent pour le tirage au sort aux Philippines, le lundi 15 septembre

La cérémonie permettra de répartir les 16 équipes qualifiées en quatre groupes, sur la base de chapeaux déterminés selon le dernier Classement mondial de futsal féminin de la FIFA

Le trophée de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ vient d’être dévoilé, inaugurant une nouvelle ère pour le futsal féminin mondial. Conçu par les équipes de la FIFA, ce trophée prestigieux reflète l’énergie, la précision et la créativité du football féminin. Véritable symbole d’excellence, il donnera une motivation supplémentaire aux joueuses comme aux supporters à l’approche de la première édition de cette compétition, programmée aux Philippines en fin d’année.

Inspiré du trophée de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™, version masculine, mais pensé pour affirmer sa propre identité, cette élégante récompense incarne l’essence du futsal, un sport qui fait la part belle à la technique et à la rapidité. Il présente deux barres convergentes, l’une dorée et l’autre argentée, symbolisant à la fois l’unité et la compétition, le tout sur un terrain de futsal stylisé. Les courbes reflètent le rythme dynamique du jeu et soulignent la finesse technique, la maîtrise du ballon et la dimension collective qui définissent le futsal de haut niveau.

Le nouveau trophée sera présenté pour la première fois en direct à l’occasion du tirage au sort de la compétition, prévu aux Philippines le lundi 15 septembre. La cérémonie aura lieu dans la région du Grand Manille, à 17h00 (heure locale), et sera animée par Mara Aquino, célèbre présentatrice sportive philippine.

Des représentants de la FIFA, des légendes du sport et des personnalités éminentes se retrouveront pour découvrir les affiches de la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal. Le tirage au sort sera diffusé en direct sur FIFA.com et via l’application FIFA+, pour permettre aux amoureux du ballon rond du monde entier d’assister à un événement historique pour le futsal féminin.

Procédure du tirage au sort et composition des chapeaux

La Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™ réunira 16 équipes, parmi lesquelles la RI Iran, qui participera pour la première fois à une compétition féminine de la FIFA. La Tanzanie écrira elle aussi l’histoire en participant pour la première fois à une compétition sénior de la FIFA, qu’elle soit féminine ou masculine.

Les équipes participantes ont été réparties en quatre chapeaux sur la base du dernier Classement mondial de futsal féminin de la FIFA, publié le 29 août dernier. La composition des chapeaux est la suivante (à l’exception des Philippines, dont la position a été prédéterminée en tant que pays hôte, les équipes sont classées dans chaque chapeau selon leur rang, du plus élevé au plus bas) :

Chapeau 1

Philippines (pays hôte)

Brésil

Espagne

Portugal

Chapeau 2

Thaïlande

Japon

Argentine

Italie

Chapeau 3

Colombie

RI Iran

Pologne

Nouvelle-Zélande

Chapeau 4

Maroc

Canada

Panamá

Tanzanie

À partir de ces chapeaux, les 16 nations qualifiées seront réparties par tirage au sort en quatre groupes (A à D), comprenant chacun quatre équipes. Pour en savoir plus sur les modalités du tirage au sort, veuillez consulter le document relatif à la procédure applicable.

La première édition de la Coupe du Monde Féminine de Futsal se tiendra à Pasig City, dans la région du Grand Manille, du 21 novembre au 7 décembre prochains. À l’approche du match d’ouverture et alors que l’enthousiasme ne cesse de grandir, les personnes souhaitant recevoir des informations sur la billetterie peuvent d’ores et déjà manifester leur intérêt sur FIFA.com/tickets.