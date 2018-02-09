Revivez la Conférence pour l'Égalité et l'Intégration

L'événement a eu lieu le 2 mars au Siège de la FIFA à Zurich

La conférence était retransmise en direct sur Facebook et YouTube

Consultez ici le programme complet

La quatrième édition de la Conférence de la FIFA pour l'Égalité et l'Intégration a porté sur la défense du rôle du sport – en particulier le football – comme véritable facteur d'égalité, outil pour l'intégration et chemin pour créer des opportunités et générer des changements positifs.

Intitulée Pass it on – Hope through football ("passe-le – l'espoir à travers le football"), la conférence analysait :

comment l'égalité des chances dans le sport peut avoir une influence pour aboutir à des changements sociaux réels

comment le sport peut être utilisé pour faciliter l'intégration dans la société

la capacité du sport à rendre les gens plus forts.

Le discours d'ouverture a été prononcé par Elhadj As Sy, Secretaire Général de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge (FICR).

La conférence, retransmise en direct sur Facebook et YouTube, consistait en trois sessions et un débat principal.

Session I : Histoires du terrain : égalité des chances dans le sport

Session II : Rétablir l'humanité : intégration à travers le sport

Session III : Appel à l'action : rendre les gens plus forts par le biais du sport

Le débat principal a eu lieu en présence de Frédéric Kanouté, ancien joueur professionnel franco-malien et Jean Sseninde, joueuse professionnelle ougandaise. L'événement était modéré par Kate Abdo, journaliste et présentatrice de Fox Sports.

Vous pouvez consulter tout le détail des sessions et des intervenants en téléchargeant ici le programme de la conférence.

Pour plus informations, veuillez contacter FIFA4equality@fifa.org