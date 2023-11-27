La Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA Pologne 2026™ témoigne de la croissance « spectaculaire » du football féminin, déclare Gianni Infantino

Parmi les 24 équipes participantes au tournoi qui se tiendra en septembre en Pologne, on compte six nouvelles venues et quatre anciennes championnes

Président de la FIFA : « Ce sera un formidable mélange d’équipes d’élite confirmées et de prétendantes émergentes qui s’affronteront pour le trophée »

Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 5 septembre 2026 et les matches seront disputés dans quatre villes polonaises

La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™ est la « preuve » que le football féminin « continue de se développer à un rythme effréné », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, avant le tirage au sort de la phase de groupes du tournoi final à Łódź, en Pologne.

Après que quatre pays novices – l’Équateur, la Nouvelle-Calédonie, la Pologne (pays hôte) et le Portugal – se soient déjà qualifiés pour faire partie des 24 équipes participantes, le Bénin et la Tanzanie, également présents pour la première fois, les ont rejoints à l’issue du tournoi de qualification africain qui s’est achevé au début du mois de mai.

Au total, six pays représentant quatre continents feront leurs débuts à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ aux côtés de quatre équipes déjà titrées – le Japon, la RDP Corée (tenante du titre), l’Espagne et les États-Unis – lorsque le tournoi débutera le 5 septembre prochain.

« Depuis la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, qui a marqué un tournant, le football féminin a connu de nombreux moments forts. Ce tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande a propulsé le football féminin à un niveau supérieur. Et ce nouveau tournoi est la preuve qu’il continue de se développer à un rythme effréné », a déclaré M. Infantino dans un message vidéo diffusé lors du tirage au sort, qui a réparti les équipes qualifiées en six groupes de quatre équipes chacun.

« Les nouvelles venues représentent (un quart) du plateau, ce qui montre que le football féminin ne cesse de conquérir de nouveaux territoires. Avec quatre anciennes championnes parmi les 24 équipes qualifiées, on assistera à un formidable mélange entre l’élite établie et les prétendantes émergentes qui s’affronteront pour le trophée. »

« Les nouvelles venues représentent (un quart) du plateau, ce qui montre que le football féminin ne cesse de conquérir de nouveaux territoires. Avec quatre anciennes championnes parmi les 24 équipes qualifiées, on assistera à un formidable mélange entre l’élite établie et les prétendantes émergentes qui s’affronteront pour le trophée. »

Dans le Groupe A, la Pologne, pays hôte, disputera son premier match contre l’Argentine à Katowice le 5 septembre 2026, dans un groupe qui comprend également le Bénin et le Mexique. Par ailleurs, le groupe B comprend le Brésil, le Canada, l’Angleterre et la Tanzanie, le groupe C l’Équateur, la France, le Ghana et la République de Corée, le groupe D l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, le groupe E la Colombie, le Costa Rica, la RPDC et le Portugal, et le groupe F la RP Chine, la Nouvelle-Calédonie, le Nigeria et l’Espagne.

La phase de groupes s'achèvera le 13 septembre 2026. Les six vainqueurs de groupe, les six deuxièmes et les quatre meilleures équipes classées troisièmes disputeront la phase à élimination directe, qui se terminera par la finale qui aura lieu à Łódź le dimanche 27 septembre 2026.

L’artiste polonaise Blanka, qui a représenté la Pologne au Concours Eurovision de la chanson 2023, était également présente à l'événement. Comptant parmi les plus grandes stars de la pop de son pays, elle est en train de finaliser la chanson officielle du tournoi.