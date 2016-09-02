Les meilleurs à l'œuvre

vendredi 02 septembre 2016, 16:00
Organisation

Thomas Peyer nommé directeur des Finances de la FIFA

La FIFA est heureuse d’annoncer la nomination de Thomas Peyer (Suisse) au poste de directeur des Finances. Il prendra ses fonctions le 5 septembre 2016.

M. Peyer occupait jusqu’à présent la fonction de directeur des finances du groupe Kuoni. Avant cela, il a occupé à Zurich et à Londres divers postes financiers à responsabilité au sein du groupe Kuoni, dirigeant des équipes au niveau national comme international. En outre, il a été responsable de projet pour la compagnie d’assurance AXA Winterthur, toujours à Zurich et à Londres.

Diplômé en commerce et économie politique (spécialisation finance) à l’Université des Sciences appliquées de Zurich (ZHAW), Thomas Peyer possède plus de 25 années d’expérience dans le domaine de la finance.

