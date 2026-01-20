Le système de créneaux prioritaires FIFA PASS est maintenant opérationnel

Le FIFA PASS – ou système de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA – est maintenant opérationnel. Grâce à ce service, les détenteurs de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui ont prévu de se rendre aux États-Unis peuvent bénéficier de créneaux d’entretien prioritaires afin d'obtenir leur visa. Lors des prochains jours, toutes les personnes ayant déjà acheté des billets seront informées de la disponibilité du FIFA PASS par la billetterie de la FIFA et recevront des instructions afin de l’utiliser. Par ailleurs, toutes les personnes qui achèteront des billets à l’avenir se verront proposer le FIFA PASS au moment de l’achat. Ce service sera particulièrement utile aux détenteurs de billets confrontés dans leur pays à de longs délais d’attente afin de passer les entretiens d’obtention de visa pour les États-Unis (cliquez ici pour consulter les délais d’attente dans votre pays). Les ressortissants de pays bénéficiant du programme d’exemption de visa (ESTA) ou de pays pour lesquels un nombre suffisant de créneaux d’entretien est disponible n’ont pas besoin d’utiliser le FIFA PASS et peuvent effectuer leur demande de visa ou d’ESTA directement depuis la page du Département d’État des États-Unis – Coupe du Monde de la FIFA 2026. La création du FIFA PASS a été dévoilée en novembre 2025 à l’occasion d’un événement exceptionnel organisé à la Maison Blanche en présence du président des États-Unis, Donald J. Trump ; du vice-président des États-Unis, JD Vance ; du secrétaire d’État des États-Unis, Marco Rubio ; de la secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem ; des membres du groupe de travail de la Maison Blanche ainsi que du Président de la FIFA, Gianni Infantino.