Le système de créneaux prioritaires FIFA PASS est maintenant opérationnel

Les détenteurs de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bénéficient désormais de créneaux d’entretien prioritaires afin d'obtenir leur visa pour les États-Unis
Ce service optionnel a été conçu afin d’accélérer la procédure d'obtention de visa pour les personnes confrontées à de longs délais d’attente
78 matches de l’édition 2026 auront lieu dans 11 villes des États-Unis, tandis que 26 rencontres seront réparties entre trois villes mexicaines et deux villes canadiennes
Le FIFA PASS – ou système de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA – est maintenant opérationnel. Grâce à ce service, les détenteurs de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui ont prévu de se rendre aux États-Unis peuvent bénéficier de créneaux d’entretien prioritaires afin d'obtenir leur visa. Lors des prochains jours, toutes les personnes ayant déjà acheté des billets seront informées de la disponibilité du FIFA PASS par la billetterie de la FIFA et recevront des instructions afin de l’utiliser. Par ailleurs, toutes les personnes qui achèteront des billets à l’avenir se verront proposer le FIFA PASS au moment de l’achat. Ce service sera particulièrement utile aux détenteurs de billets confrontés dans leur pays à de longs délais d’attente afin de passer les entretiens d’obtention de visa pour les États-Unis (cliquez ici pour consulter les délais d’attente dans votre pays). Les ressortissants de pays bénéficiant du programme d’exemption de visa (ESTA) ou de pays pour lesquels un nombre suffisant de créneaux d’entretien est disponible n’ont pas besoin d’utiliser le FIFA PASS et peuvent effectuer leur demande de visa ou d’ESTA directement depuis la page du Département d’État des États-Unis – Coupe du Monde de la FIFA 2026. La création du FIFA PASS a été dévoilée en novembre 2025 à l’occasion d’un événement exceptionnel organisé à la Maison Blanche en présence du président des États-Unis, Donald J. Trump ; du vice-président des États-Unis, JD Vance ; du secrétaire d’État des États-Unis, Marco Rubio ; de la secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem ; des membres du groupe de travail de la Maison Blanche ainsi que du Président de la FIFA, Gianni Infantino.
Cette annonce, qui constitue une étape majeure dans les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA™, illustre l’étroite collaboration entre l’instance dirigeante du football mondial et le groupe de travail de la Maison Blanche dans l’organisation de cet événement absolument unique. L’édition 2026 réunira pour la première fois 48 équipes, qui disputeront 104 matches dans 16 villes du Canada, des États-Unis et du Mexique. Au total, 78 rencontres auront lieu dans 11 villes des États-Unis, tandis que 26 matches se disputeront dans trois villes mexicaines et deux villes canadiennes. Avec plus de six millions de billets mis en vente pour l’épreuve reine, le lancement du FIFA PASS représente une avancée importante afin d’aider les supporters du monde entier à se rendre sur place et à vivre une expérience inoubliable tout au long de la compétition.
Pour de plus amples informations sur les visas et les conditions d’entrée dans les trois pays hôtes, veuillez consulter la page d’information de la FIFA : https://fifa.fans/3LzLMXd.