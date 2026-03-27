Toronto passe au stade supérieur en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le stade de Toronto voit sa capacité portée à environ 45 000 places

Les rénovations menées dans l’ensemble de l’enceinte amélioreront l’expérience des supporters

Ces améliorations bénéficieront également aux futurs événements organisés au stade

Toutes les rénovations majeures du stade de Toronto ont été achevées avec succès. La ville de Toronto ainsi que Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) se félicitent d’avoir validé cette étape importante dans leurs préparatifs pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Le site servira de cadre à six affiches du tournoi, des rencontres de phase de groupes mais aussi des matchs à élimination directe. À noter que le stade sera le théâtre du tout premier match masculin de la Coupe du Monde de la FIFA™ sur le sol canadien, match que les Canucks d'ailleurs disputeront.

Après la première phase de rénovations, achevée en 2025 et axée sur l’amélioration des infrastructures — incluant de nouveaux écrans géants, un système d’éclairage et audio modernisé, ainsi que des espaces élargis pour les supporters —, la deuxième phase du projet s’est concentrée sur la préparation finale du stade pour le tournoi, portant sa capacité à environ 45 000 places grâce à une extension temporaire des sièges.

Bien que ces fauteuils temporaires soient retirés à la fin de la compétition, de nombreuses autres améliorations sont permanentes et bénéficieront aux futurs événements organisés dans cette enceinte.

Les rénovations comprennent un nouveau terrain et des zones de bancs de touche, ainsi que des installations modernisées pour les joueurs et des espaces d’hospitalité supplémentaires. Les équipements pour les retransmissions ont également été optimisés afin de garantir que le stade réponde aux exigences des compétitions FIFA.

« Achever ces rénovations représente une étape importante pour notre ville. Les supporters, les habitants et les visiteurs vivront une expérience incroyable ici même, au cœur de nos communautés », a déclaré Olivia Chow, maire de Toronto.

« Le monde entier découvrira Toronto comme la ville sûre, accessible et accueillante qu’elle est. Il ne s’agit pas seulement des matchs. Il s’agit de rassembler les gens, de célébrer notre diversité et de mettre en valeur la force et l’esprit de nos communautés, tout en créant des retombées durables pour Toronto bien après le coup de sifflet final », a-t-elle ajouté.

Au-delà de l’excitation des matchs, l’impact économique pour la région devrait être considérable. Une étude réalisée par Deloitte Canada estime que le tournoi pourrait générer jusqu’à 940 millions de dollars de retombées économiques positives pour la région du Grand Toronto, avec la création potentielle de plus de 6 600 emplois entre juin 2023 et août 2026.