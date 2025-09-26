La FIFA et Shirel présentent la chanson officielle de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Le titre débordant d’énergie de Shirel, El Alma en la Cancha (Olé Olé Olé) , est désormais disponible sur toutes les grandes plateformes de streaming

La chanson s’inspire de l’esprit de la compétition, qui se déroulera du 27 septembre au 19 octobre

La FIFA s’associe à l’icône de la pop chilienne Shirel à l’occasion de la sortie mondiale du titre El Alma en la Cancha (Olé Olé Olé), la chanson officielle de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™.

Produite par Taffy Dönicke, El Alma en la Cancha (« L’âme sur le terrain ») promet de faire vibrer joueurs et supporters dans les stades chiliens, tout au long de la compétition grâce à son rythme typiquement latin et ses paroles enjouée Le titre est disponible en téléchargement sur toutes les grandes plateformes de streaming, depuis le 26 septembre.

Shirel s’est fait connaître grâce au télécrochet The Voice Chili en 2016. Depuis, elle s’est bâti une solide réputation sur la scène musicale, grâce à des succès comme Faroles, Romer Platos ou, plus récemment, RARA. L’autrice et interprète a déjà travaillé avec de grands producteurs comme Cristián Heyne. Le public a, en outre, pu l’applaudir lors de festivals de premier plan, à l’instar de Lollapalooza Chili.

Shirel (Nicole Davidovich Salvo de son vrai nom) est aujourd’hui considérée comme l’une des voix les plus marquantes de sa génération au Chili, grâce à un savant mélange d’influences latines et de mélodies pop.

L’artiste a livré ses premières réflexions sur ce titre très attendu : « Cette chanson parle d’unité et de passion. Je suis impatiente de partager cette énergie avec les supporters de mon pays, de ma région et du monde entier. La Coupe du Monde U-20 s’annonce comme une gigantesque fête, sur le terrain comme en dehors. Elle va laisser une trace durable. »

La Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ réunit les meilleurs espoirs de la planète football. Au fil des ans, elle a vu défiler d’immenses joueurs comme Diego Maradona, Luis Figo, Lionel Messi ou encore Erling Haaland, pour n’en citer que quelques-uns.

Vingt-quatre sélections du monde entier ont rendez-vous au Chili du 27 septembre au 19 octobre. Parmi elles, l’Argentine, sextuple lauréate de l’épreuve, mais aussi d’anciens champions du monde comme le Brésil, la France, l’Espagne ou l’Ukraine.

Les billets sont disponibles sur FIFA.com/tickets à partir de CLP 4 000. Les supporters de tous âges sont invités à prendre part à cette compétition aussi spectaculaire qu’imprévisible.