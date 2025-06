Le fans prennent une leçon de football et s'offrent un record à Seattle

Seattle célèbre la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ avec une série d’événements communautaires, dont une leçon de football à laquelle ont participé plus de 1 000 fans : un record

Les prochains matches du Seattle Sounders FC contre l’Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain seront accompagnés de festivals gratuits pour les fans, de concerts et de soirées de retransmission

Seattle accueillera au total six rencontres de la Coupe du Monde des Clubs mais aussi six rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2026

Seattle aime le soccer. C’est de cette passion pour le football qu’est né un nouveau record du monde lors du week-end d’ouverture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Le dimanche 15 juin, quelques heures avant que le Seattle Sounders FC n’affronte Botafogo, dernier vainqueur de la Copa Libertadores, une foule de 1 038 fans a participé à une leçon de football de 30 minutes qui s'est déroulée sur le front de mer, non loin du Lumen Field. Un représentant du Guinness des records était présent pour attester de la performance : Le précédent record de 956 participants établi à San José (Californie) en 2023 a été pulvérisé. D'anciens joueurs des Sounders, des musiciens et Drew Carey, copropriétaire du club et personnalité incontournable de la télévision, ont notamment participé à l'exploit.

« Cet événement est plus qu’une célébration ; c’est une preuve. La preuve que Seattle est une véritable ville de football et une ville fière d'être hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 26 », a déclaré Peter Tomozawa, directeur général de Seattle FWC26. « Nous sommes ravis de collaborer avec nos extraordinaires partenaires et fiers de réunir notre communauté d'une manière aussi mémorable. »

Cette journée a été un tournant important dans l'histoire du football de Seattle. Il s'agissait non seulement des débuts historiques des Sounders dans la toute première édition élargie de la Coupe du Monde des Clubs – une place qu’ils ont obtenue en remportant la Ligue des Champions de la Concacaf 2022 – mais elle lançait également le compte à rebours avant le premier des six matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui se déroulera dans un an au Lumen Field.

Lors de la cérémonie de levée de drapeau, qui s'est tenue le 13 juin à l’emblématique Space Needle, et qui marquait le coup d’envoi des célébrations de la Coupe du Monde des Clubs dans la "cité émeraude", l’ancien joueur des Sounders et ambassadeur actuel du club, Steve Zakuani, a évoqué la passion de la région pour le football.

« Nous avons l’occasion de le montrer au monde entier, non seulement dans le cadre de la Coupe du Monde des Clubs, mais aussi, bien sûr, avec la Coupe du Monde (de la FIFA 2026) à venir », a déclaré Zakuani. « Nous n'avons pas été choisis comme ville hôte au hasard. C’est l'occasion pour nous de montrer pourquoi nous croyons être la capitale du football aux États-Unis. »

Deux jours plus tard, plus de 30 000 fans ont assisté au sursaut d'orgueil des Sounders qui se sont finalement inclinés 2-1 face à Botafogo. Ce match palpitant du groupe B est l'une des six rencontres de la Coupe du Monde des Clubs programmées à Seattle, dont les prochains affrontements des Sounders contre l'Atlético de Madrid (19 juin) et le Paris Saint-Germain, champion d'Europe (23 juin).

Des billets et des packs "hospitalité" sont d'ailleurs toujours disponibles à la vente sur FIFA.com/tickets.

Aux côtés de Seattle Reign, leur club sœur de la NWSL, et de la RAVE Foundation, les Sounders poursuivront leur célébration de la Coupe du Monde des Clubs les 19 et 23 juin. Des soirées de retransmission, des concerts à Brick Park, ainsi que des festivals gratuits pour les fans à Occidental Park, non loin du stade, sont notamment prévus.