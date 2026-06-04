« C’est l’essence même de la FIFA », a déclaré le Président de la FIFA lors de l’inauguration, à Miami, d’un terrain rénové

Les travaux ont été menés dans le cadre du partenariat entre la Fondation FIFA aux États-Unis, les écoles publiques KIPP de Miami et la Fondation Gumball 3000

Situé sur le campus nord des écoles publiques KIPP de Miami, ce terrain vise à offrir un cadre sûr et accessible aux élèves ainsi qu’à la collectivité

Cet événement a également marqué le lancement de la Fondation FIFA aux États-Unis

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a participé, à Miami, à l’inauguration d’un terrain de football public rénové. L’événement s’est tenu douze jours avant le coup d’envoi du premier des sept matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui se dérouleront dans cette ville.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation FIFA États-Unis, les écoles publiques KIPP de Miami et la Fondation Gumball 3000, ce projet vise à élargir les perspectives d’avenir des jeunes grâce au sport, à l’éducation et à l’implication au niveau local. Pour Gianni Infantino, il reflète « l’essence même de la FIFA ».

Le Président de la FIFA participe à l’inauguration d’un terrain de football public rénové à Miami 01:52

Situé sur le campus nord des écoles publiques KIPP de Miami – qui accueillent plus de 1 200 élèves – ce terrain est désormais doté de tribunes rénovées, d’un nouveau tableau d’affichage et d’autres aménagements destinés à offrir un cadre sûr, moderne et accessible pour les élèves et la collectivité. Il favorisera la mise en œuvre de programmes d’éducation physique et de mentorat, d’activités périscolaires, d’entraînements de football ou encore d’initiatives locales au sens large.

Ce projet a été financé par la Fondation Gumball 3000, un nouveau partenaire de la Fondation FIFA États-Unis qui s’attache à offrir aux jeunes des opportunités enrichissantes à travers le football, l’éducation et l’implication au niveau local.

En outre, l’événement a marqué le lancement de la Fondation FIFA États-Unis, une nouvelle initiative caritative axée sur le développement du football dans le pays et qui témoigne clairement de l’engagement à long terme de la FIFA aux États-Unis.

« Ce projet axé sur l’éducation, les enfants, la joie, et qui ouvre des perspectives, représente l’essence même de la FIFA », a déclaré le Président de l’instance dirigeante du football mondial. « Le fait que la FIFA soit présente ici, dans une école publique, qu’elle construise un terrain de football, qu’elle passe du temps avec ces enfants – qui sont notre avenir –, qu’elle leur apporte des sourires et de la joie au sein de cette école, donne un aperçu de ce que nous défendons, non seulement à Miami, mais partout dans le monde. »

Et d’ajouter : « Comme chacun sait, le football est bien plus qu’une simple activité sportive. C’est une véritable école de la vie : on y apprend la discipline, on y apprend qu’il y a des règles, on y apprend à respecter son adversaire, à respecter les règles, à jouer et à gagner. En tant qu’équipe, on apprend aussi à perdre et à se relever en vue du match suivant. L’aspect éducatif du sport est donc essentiel, et c’est pour cela qu’il est si important que nous soyons tous ici aujourd’hui. »

Adriana Lima, l’ambassadrice mondiale des supporters de la FIFA, ainsi que la FIFA Legend Maxi Rodríguez, qui a représenté l’Argentine à trois reprises à la Coupe du Monde de la FIFA™, étaient également présents. Maxi Rodríguez a souligné l’importance de ces installations.

« On peut apprendre beaucoup à travers le football, et ce dès le plus jeune âge. Pour nous qui aimons ce sport, je pense que travailler ensemble et faire partie d’un groupe est la meilleure chose qui soit. C’est la passion qui nous anime », a-t-il déclaré. « Et je pense que tous les aspects liés à l’éducation sont très importants pour le développement des enfants. »