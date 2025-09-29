Le Qatar accueillera la phase finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025™

Les trois dernières rencontres de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025™ se dérouleront au Qatar

Le Derby des Amériques puis la Challenger Cup de la FIFA décideront de l’adversaire du Paris Saint-Germain pour la grande finale du 17 décembre

Le pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ organisera également la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et la Coupe arabe de la FIFA™ plus tard cette année

Le Qatar a été désigné pour accueillir les trois derniers matches (M3 à M5) de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025™, la compétition annuelle qui donne aux champions des six confédérations l’occasion de s’affronter sur la scène mondiale.

Ces trois rencontres marquant l’épilogue de l’épreuve se tiendront donc à Doha en décembre prochain.

Le Match 3, officiellement intitulé « Derby des Amériques de la FIFA », aura lieu le mercredi 10 décembre. Il mettra aux prises les Mexicains de Cruz Azul, vainqueurs de la Coupe des Champions de la Concacaf 2025, et le futur lauréat de la Libertadores de la CONMEBOL 2025, dont l’identité sera connue le 29 novembre 2025.

Le samedi 13 décembre, le gagnant de la rencontre affrontera ensuite les Égyptiens du Pyramids FC lors de la Challenger Cup de la FIFA (Match 4).

Vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF, le Pyramids FC a validé sa qualification pour le Match 4 en s’imposant contre les Néo-Zélandais du Auckland City FC (les représentants de l’OFC) puis les Saoudiens d’Al Ahli (vainqueurs de la Ligue des Champions de l’AFC). À l’issue de ce beau parcours, le club du Nouveau Caire a ainsi soulevé le trophée de la Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA à Djeddah, le 23 septembre dernier.

Le dénouement tant attendu de la Coupe Intercontinentale aura lieu le mercredi 17 décembre, à l’occasion de la grande finale (Match 5) qui opposera le vainqueur de la Challenger Cup au Paris Saint-Germain, tenant de la Ligue des Champions de l’UEFA 2025.

Cette fin d’année qui s’annonce palpitante illustre le rôle constant du Qatar en tant que grande nation hôte du football mondial. En effet, le pays accueillera également la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et la Coupe arabe de la FIFA™ en novembre et décembre, en réutilisant les installations, enceintes et infrastructures construites pour la Coupe du Monde 2022™.

De même, en décembre 2024, c’est aussi au Qatar que le Real Madrid avait remporté la première édition de la Coupe Intercontinentale sous son nouveau format. Les Espagnols s’étaient défaits des Mexicains de Pachuca devant près de 70 000 personnes au grandiose stade Lusail.