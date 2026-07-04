Le Programme d’éducation numérique de la Fondation FIFA fait ses preuves au Belize

Zoom sur ce projet qui utilise le football pour renforcer la confiance en soi et stimuler la créativité des enfants sur le continent américain

Ce projet s'inscrit dans le programme mondial de la FIFA Foundation, qui permet aux enfants du monde entier d'accéder aux technologies et à un apprentissage pratique grâce au codage et à la robotique

Le programme illustre l'engagement de la FIFA en faveur du développement des compétences, promu dans le cadre de la campagne Unite for Education

Préparer les élèves d'aujourd'hui à relever les défis du monde numérique de demain est au cœur du programme d'éducation numérique de la FIFA Foundation. Celui-ci utilise le football comme un vecteur pour initier les élèves du primaire aux technologies et à un apprentissage pratique. Le Belize a été l'un des premiers pays sélectionnés pour mettre en œuvre ce projet pilote, aux côtés du Bhoutan, de la Mauritanie et du Paraguay. Dans ces quatre pays, le programme devrait bénéficier à plus de 130 000 enfants.

Au Belize, le programme permet à plus de 10 000 enfants répartis dans 40 écoles d'acquérir des connaissances en matière numérique et des compétences de vie, grâce au football. L'école Eden SDA, située à Santa Elena, fait partie des établissements participants.

« L'un des plus grands défis auxquels notre communauté est confrontée est le manque d'espaces où les élèves peuvent facilement accéder à des ordinateurs ou des tablettes », explique Ofni Tzul, enseignant au sein de cet institut. « La Fondation FIFA a lancé un projet visant à fournir des kits de robotique, des ordinateurs et des vidéoprojecteurs afin que nous puissions travailler avec les élèves sur la résolution de problèmes concrets. » Les enfants ont partagé leur expérience dans le cadre de la campagne Unite for Education, organisée à l'occasion des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ce témoignage rappelle combien l'éducation peut transformer des vies et à quel point le football peut créer des opportunités d'apprentissage.

Le Programme d’éducation numérique de la Fondation FIFA fait ses preuves au Belize 02:23

« Lorsque je montre mon travail à d'autres personnes, je me sens très honorée. J'ai conscience que ce n'est pas une chance que tout le monde a », explique Judy, élève de l'école Eden SDA. Sa camarade Elisabeth ajoute : « J'adore ces cours. Ils m'ouvrent l'esprit et m'aident à comprendre à quoi ressemblera l'avenir et comment les technologies fonctionneront. »

Le programme exploite l’attrait universel du football pour aider les élèves à s’impliquer dans les matières fondamentales du programme scolaire : les mathématiques, les sciences naturelles, ainsi que les langues. Grâce à des outils tels que le codage, la robotique et d’autres technologies numériques, les élèves apprennent en pratiquant, tout en développant des compétences essentielles comme la résolution de problèmes, la créativité, la collaboration, la communication et la confiance en soi, en complément de leur apprentissage en classe.

Les enseignants sont accompagnés à chaque étape grâce à des formations dédiées, des ressources pratiques et un suivi continu, ce qui leur permet d’intégrer en toute confiance l’éducation numérique dans leurs cours quotidiens.