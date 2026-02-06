 Le Podcast FIFA débute 2026 avec un épisode spécial Coupe des Champions Féminine de la FIFA™

Le dernier épisode du Podcast FIFA a été enregistré au Stade d’Arsenal à Londres (Angleterre) en marge de la finale Coupe des Champions Féminine de la FIFA

Parmi les invités : Jill Ellis, Directrice du football de la FIFA, Tobin Heath, double vainqueure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, le FIFA Legend Mikael Silvestre et Khyah Harper attaquante du Gotham FC

Le Podcast FIFA mettra en lumière les grands événements de la FIFA à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et au-delà

Le Podcast FIFA continuera en 2026 à offrir aux fans de football des interviews et des analyses autour des grands tournois et événements FIFA, le premier épisode de l’année ayant été enregistré en marge de l’historique finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™, qui s’est déroulée à Londres, le 1er février 2026.

L’émission – une production d’IMG – a été lancée avant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, avec l’animatrice Semra Hunter rejointe par certaines des plus grandes stars du football pour partager les récits qui font l’actualité et la passion du football.

Pour lancer 2026, Semra Hunter s’est entourée de deux co‑animatrices exceptionnelles : Tobin Heath, double vainqueure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, et son ancienne sélectionneuse, Jill Ellis, aujourd’hui Directrice du football de la FIFA. Au menu : le développement du football féminin, l’impact de cette toute nouvelle compétition mondiale, et quelques souvenirs de leur expérience en équipe des États‑Unis féminine.

Ancien défenseur de l’équipe de France, de Manchester United et d’Arsenal devenu FIFA Legend, Mikaël Silvestre a également participé à l’émission. Il y partage son vécu en Coupe du Monde de la FIFA, notamment ses souvenirs de la Coupe du Monde de la FIFA 2002 en Corée/Japon™. Il y explique aussi la raison pour laquelle Seattle est la ville hôte qu’il aimerait le plus visiter lors de la prochaine la Coupe du Monde de la FIFA.

A l’issue du match pour la troisième place de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA, Khyah Harper de Gotham FC, désignée Joueuse du match par VISA, a rejoint l’émission. Avec Tobin Heath, elles décortiquent ensemble l’exceptionnelle finale de la compétition au terme de laquelle les joueuses d’Arsenal Women’s FC ont été sacrées championnes.

L’émission comprend également des interviews du Président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que d’Alex Scott et Ian Wright, légendes du football anglais. Ils reviennent sur la genèse du tout premier tournoi mondial féminin de clubs.