Pitbull et RedOne reprennent le titre emblématique We Will Rock You pour la chanson officielle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Dans un nouveau tube percutant, les deux stars internationales mêlent héritage et nouveauté pour capturer l’âme de cette toute nouvelle compétition qui démarre aujourd’hui au Hard Rock Stadium de Miami

Le titre inondera les stades d’une énergie électrique avec des paroles comme “ big achiever, big believer ”, à l’image du rêve poursuivi par les 32 équipes participantes

La collaboration célèbre l’esprit fédérateur qui anime à la fois la chanson du groupe mythique et la compétition qui s’annonce historique

La chanson officielle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ a été révélée aujourd’hui par l’instance. Il s’agit de We Will Rock You, une reprise puissante de l’hymne légendaire du groupe Queen. Interprétée par Pitbull, l’artiste cubano-américain de renommée mondiale, et produite par RedOne, expert artistique pour la FIFA récompensé de plusieurs Grammy Awards, elle réunit les mondes du football et de la musique pour célébrer le pouvoir unificateur du sport roi.

Sorti en collab avec SALXCO UAM | Virgin Music Group, We Will Rock You est un cri de ralliement pour les fans et les joueurs, qui sera joué lors des 63 matchs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, à commencer par le match d'ouverture de ce soir entre Al Ahly FC et Inter Miami CF au Hard Rock Stadium de Miami. Avec des paroles comme “big achiever, big believer” et la mise en avant de valeurs comme la combativité et la résilience, le tube incarne l’ambition et la détermination des 32 meilleures équipes du monde entier venues aux États-Unis pour remporter la première compétition interclubs véritablement mondiale.

“La chanson officielle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est plus qu’une simple chanson. C’est une célébration de l’unité, de la passion et de l’amour universel du football”, se réjouit RedOne.

“C’est génial de pouvoir travailler à nouveau avec Pitbull pour donner vie à cet état d’esprit. La musique et le sport sont les deux forces les plus puissantes de la culture. Ensemble, leur portée est universelle. Je suis fier de contribuer à cette œuvre qui animera tous les supporters du monde entier et symbolisera cette compétition historique aux États-Unis.”

Le producteur maroco-suédois a déjà collaboré avec la FIFA sur plusieurs projets musicaux emblématiques, à l’instar du titre Dreamers, la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ interprétée par Jung Kook. Quant à Pitbull, la superstar cubano-américaine, il a déjà interprété We Are One (Ole Ola), la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™.

“Le sport et la musique sont des langues universelles car elles rassemblent les gens. C’est un véritable honneur de pouvoir collaborer à nouveau avec la FIFA, cette fois-ci pour la Coupe du Monde des Clubs. Je suis aussi très heureux de retravailler avec RedOne pour cet hymne mondial qui unira les supporters de toute la planète”, surenchérit Armando Christian Pérez (Pitbull).

We Will Rock You de Pitbull et RedOne est désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming pour accompagner les supporters à chaque moment de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.