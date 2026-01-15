La phase finale de la première Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ accessible dans le monde entier grâce à des diffuseurs et plateformes de premier plan : une nouvelle ère pour le football féminin interclubs

La dernière phase de la toute première compétition intercontinentale de football féminin interclubs sera retransmise dans le monde entier grâce à une diffusion en streaming gratuit et des partenariats avec des diffuseurs locaux de premier choix

DAZN assurera la retransmission sur la plupart des territoires, tandis que les droits de diffusion au Royaume-Uni et en Irlande ainsi qu’au Brésil ont été obtenus respectivement par Sky Sports et CazéTV, assurant ainsi une visibilité sans précédent au football féminin de clubs

Les billets pour les matches du dernier carré, qui se dérouleront à Londres du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026, sont dès maintenant disponibles sur FIFA.com/tickets

La FIFA a confirmé aujourd’hui l’offre de diffusion mondiale historique dont bénéficiera la phase finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™. Partout sur la planète, les supporters pourront ainsi profiter des dernières rencontres de l’édition inaugurale de la compétition grâce à une retransmission en streaming gratuit et des partenariats avec des diffuseurs locaux de premier choix.

Le football féminin vient d’atteindre un nouveau palier déterminant en matière d’accessibilité et de croissance. En effet, la phase finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ sera diffusée gratuitement et en direct par DAZN sur la quasi-totalité du globe. Seuls la RP Chine et les marchés locaux des demi-finalistes bénéficient d’accords particuliers. Avec cette annonce, la FIFA réaffirme son engagement à faire tomber les barrières pour toucher un public de plus en plus large. DAZN a également obtenu le droit de diffuser les demi-finales aux États-Unis.

Les supporters basés au Royaume-Uni et en République d’Irlande pourront quant à eux suivre leurs équipes favorites sur Sky Sports, tandis que CazéTV retransmettra les matches au Brésil. Les diffuseurs des quatre affiches de la phase finale pour le Maroc ainsi que du match pour la troisième place et de la finale pour les États-Unis seront annoncés prochainement.

Le dernier carré de la toute première Coupe des Champions Féminine se tiendra à Londres du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026. Les demi-finales se joueront au Brentford Stadium, et l’Arsenal Stadium accueillera le match pour la troisième place ainsi que la grande finale, à l’issue de laquelle seront couronnées les premières championnes intercontinentales du football féminin de clubs.

« Avec ces joueuses de grande classe et ces clubs emblématiques qui s’affrontent sur une scène véritablement mondiale, la Coupe des Champions Féminine marque un véritable tournant pour le football féminin. Nous sommes ravis de nous associer à des diffuseurs de premier plan qui ont un rôle crucial à jouer pour la visibilité de cette compétition inédite à l’international. Grâce à eux, cet événement aussi visionnaire qu’ambitieux sera accessible aux supporters et aux communautés de toute la planète », s’est réjouie Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA.

La Coupe des Champions Féminine est une compétition novatrice qui met aux prises les championnes continentales des six confédérations. Organisée annuellement, à l’exception des années coïncidant avec la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™, elle permet d’instaurer un calendrier mondial continu pour le football féminin interclubs de très haut niveau. La compétition se compose de deux tours préliminaires à élimination directe, suivis d’une phase finale entre quatre clubs.

Cette année, les équipes en lice dans le dernier carré sont celles du Arsenal Women FC (Angleterre), vainqueur de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, du Gotham FC (États-Unis), champion de la Concacaf, du SC Corinthians (Brésil), représentant de la CONMEBOL, et de l’ASFAR (Maroc), lauréat de la Ligue des Champions féminine de la CAF. Les clubs du Auckland United FC (Nouvelle-Zélande) et du Wuhan Chegu Jiangda WFC (RP Chine), représentant respectivement l’OFC et l’AFC, ont été éliminés lors des premier et deuxième tours.

La billetterie pour assister aux rencontres de la phase finale et contribuer à l’ouverture de cette nouvelle ère du football féminin est d’ores et déjà ouverte. Afin de pouvoir se joindre à la fête et être témoins du tout premier sacre d’un club féminin sur la scène internationale, les supporters sont invités à se rendre sur FIFA.com/tickets.