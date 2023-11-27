Ouverture de la phase de prévente Visa exclusive pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™

Des billets sont en vente pour les rencontres, qui se disputeront dans quatre villes hôtes : Bielsko-Biała, Katowice, Łódź et Sosnowiec

Les 24 meilleures équipes nationales féminines U-20 au monde s’affronteront du 5 au 27 septembre sous le slogan « Stars in the Making™ » (Stars en devenir)

Les clients Visa peuvent se procurer leur sésame avant tout le monde sur FIFA.com/tickets

Alors que le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™ approche à grands pas et que l’engouement pour la compétition prend de l’ampleur, les détenteurs d’une carte Visa peuvent d'ores et déjà se procurer des billets en avant-première pour assister au spectacle. En effet, une phase de prévente exclusive pour les clients Visa est dès à présent ouverte. Elle se refermera le 24 mai à 23h59 (CET).

Les billets sont disponibles sur FIFA.com/tickets, où les supporters sont invités à saisir cette occasion unique de venir assister à l’éclosion des « Stars en devenir » du football féminin mondial.

Cette 12e édition de la compétition mettra aux prises 24 équipes, pour un total de 52 rencontres disputées à travers quatre villes hôtes. Les Polonaises ouvriront le bal devant leur public le 5 septembre, tandis que la grande finale est prévue pour le 27 septembre.

À l’issue de la phase de prévente Visa, la billetterie sera ouverte au grand public sur FIFA.com/tickets à partir du 25 mai.