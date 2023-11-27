Ouverture de la phase de prévente Visa exclusive pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™

Des billets sont en vente pour les rencontres, qui se disputeront dans quatre villes hôtes : Bielsko-Biała, Katowice, Łódź et Sosnowiec
Les 24 meilleures équipes nationales féminines U-20 au monde s’affronteront du 5 au 27 septembre sous le slogan « Stars in the Making™ » (Stars en devenir)
Les clients Visa peuvent se procurer leur sésame avant tout le monde sur FIFA.com/tickets
Alors que le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™ approche à grands pas et que l’engouement pour la compétition prend de l’ampleur, les détenteurs d’une carte Visa peuvent d'ores et déjà se procurer des billets en avant-première pour assister au spectacle. En effet, une phase de prévente exclusive pour les clients Visa est dès à présent ouverte. Elle se refermera le 24 mai à 23h59 (CET).
Les billets sont disponibles sur FIFA.com/tickets, où les supporters sont invités à saisir cette occasion unique de venir assister à l’éclosion des « Stars en devenir » du football féminin mondial.
Cette 12e édition de la compétition mettra aux prises 24 équipes, pour un total de 52 rencontres disputées à travers quatre villes hôtes. Les Polonaises ouvriront le bal devant leur public le 5 septembre, tandis que la grande finale est prévue pour le 27 septembre.
À l’issue de la phase de prévente Visa, la billetterie sera ouverte au grand public sur FIFA.com/tickets à partir du 25 mai.
Visa, partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement, est la méthode de paiement privilégiée pour l’achat des billets de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026.