Nouvel épisode de PlayOn avec Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen, le gardien de but de l’équipe d’Allemagne et du FC Barcelone, partage son histoire personnelle avec les titres qui sont au programme du dernier épisode du podcast FIFA PlayOn. Que ce soit les hymnes du club de son enfance ou une chanson dédiée à son fils d’un an, la sélection de Ter Stegen évoque les étapes importantes de sa vie.