La FIFA et Nour x Yarden s’associent pour produire la chanson officielle de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™

TMRW’S GOAT , la chanson officielle de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™, est désormais disponible sur tous les principaux services de streaming

Un duo d’artistes africain, l’Égyptienne Nour et le Nigérian Yarden, est aux manettes de ce titre, qui ne manquera pas d’inspirer les futures légendes du football et leurs supporters

Il est encore possible de se procurer des billets pour la première compétition de la FIFA à 48 équipes, organisée sous forme de festival sur le complexe ultramoderne de l’Aspire Zone dès ce lundi

La FIFA s’est associée à deux artistes émergents – l’Égyptienne Nour et le Nigérian Yarden – pour créer TMRW’S GOAT, la chanson officielle de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™. Cet hymne multilingue sera une bande-son de choix pour le très attendu festival de football qui se déroulera du 3 au 27 novembre dans l’Aspire Zone de Doha (Qatar).Le titre est maintenant disponible à l’écoute sur tous les principaux services de streaming. Originaire du Caire, Nour est une artiste alt-pop qui a su créer un univers intime, personnel et cinématographique à travers ses textes bilingues et introspectifs. Après le succès de son single Meen Ysadak, elle entame un nouveau chapitre plein d’ambition, continuant à faire évoluer sa voix si unique, mais aussi sa vision artistique. Après la sortie du titre, Nour a déclaré : « Ça été très spécial de collaborer sur TMRW’S GOAT. L’objectif de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA est de donner aux jeunes joueurs la possibilité de rêver plus grand – mais aussi de créer quelque chose de nouveau et d’inspirant. En travaillant avec Yarden, j’ai mesuré à quel point la rencontre entre des mondes différents peut générer quelque chose de puissant. Le titre possède toutes les caractéristiques d’un hymne, et j’espère que les jeunes joueurs – et toutes celles et ceux qui l’écouteront – ressentiront cette énergie et s’en inspireront. »

L’artiste nigérian Yarden, qui a grandi à Lagos, façonne l’avenir de l’Afrobeats avec un son soul, énergique et rythmé. Révélé en 2023 avec son tube viral Wetin, il est considéré comme l’une des voix les plus en vue de la scène musicale nigériane. Sa musique incarne l’esprit intrépide et sans frontières de toute une nouvelle génération d’artistes africains. « TMRW’S GOAT, c’est une célébration de l’énergie, des rêves et de la fougue de ces jeunes joueurs qui écrivent leur propre histoire », a déclaré Yarden. « Chaque édition de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA révèle de futures légendes, et ce titre nous rappelle que la grandeur commence dès maintenant. La collaboration avec Nour a rendu cette expérience encore plus spéciale. Cela montre à quel point la musique – tout comme le football – a cette capacité d’unir les cultures et d’inspirer la prochaine génération. » L’esprit d’unité et de compétitivité véhiculé par ce titre sera clairement palpable lundi prochain, lorsque s’ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™.

Cette édition, qui sera par ailleurs la toute première compétition de la FIFA à 48 équipes, permettra à toute une nouvelle génération de stars émergentes du football mondial de s’exprimer pour la première fois sur la scène internationale.

Les 104 matches de l’épreuve se dérouleront dans le complexe ultramoderne de l’Aspire Zone. Les supporters auront l’opportunité d’assister à plusieurs rencontres par jour tout en profitant d’une riche offre culturelle et de divertissement dans la Fan Zone adjacente. Pour en savoir plus et vous procurer des billets, rendez-vous sur FIFA.com/tickets.