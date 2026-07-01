David Ricardo Cruz Bonilla est membre de l’équipe de bénévoles du stade de Monterrey pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Avec son sourire toujours présent, il est devenu un puissant modèle d’inclusion et d’égalité

« La première fois que j’ai vu David dans son rôle de bénévole de la Coupe du Monde à Monterrey, j’ai fondu en larmes », raconte sa sœur Laura

L’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ serait impossible sans tous les bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur cœur sans rien attendre en retour.

Cela vaut tout particulièrement pour David Ricardo Cruz Bonilla, le Héros de l'ombre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dont la contribution en tant que bénévole au Stade de Monterrey n'est pas passée inaperçue. Son engagement a fait toute la différence. En guide de reconnaissance, il a reçu une version miniature du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Le héros discret de Monterrey, une inspiration pour tous les bénévoles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 03:05

« J’aime le football parce que c’est ma passion et c’est ce qui fait vibrer Monterrey », explique David, le visage rayonnant. Il apporte ce même enthousiasme dans ses missions les jours de match, où il fait partie de l'équipe chargée de déployer les drapeaux nationaux sur la pelouse lors de la cérémonie d'avant-match.

« C’est un rôle merveilleux », dit sa mère, Laura Bonilla. « Ça demande énormément de coordination, de travail d'équipe et de discipline. C’est une très belle aventure à vivre. »

Mais David ne travaille pas seul. Il est accompagné des deux personnes les plus importantes de sa vie, sa mère et sa sœur, toutes deux prénommées Laura. Cette activité de bénévolat les a profondément rapprochés, et elles soutiennent David dans son engagement en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.

« Ce qui nous a motivé à être bénévoles en famille, c’est avant tout l’opportunité de représenter les personnes porteuses de trisomie 21. Pour les soutenir, il faut que les gens voient de quoi elles sont capables », a expliqué sa mère. « David a suivi la même formation que moi et que tous les autres bénévoles, et il accomplit sa mission exactement de la même manière. On ne remarquerait même pas qu'il s'agit d'une personne en situation de handicap intellectuel. »

C’est la sœur de David, Laura Cruz, qui a encouragé sa mère et son frère à être bénévoles au stade de Monterrey.

« J’ai été bénévole lors de nombreux événements », précise-t-elle. « Il y a environ un an, j’ai demandé à David et à ma mère s’ils voulaient m’accompagner dans cette aventure, pour qu’ils comprennent mieux en quoi ça consistait. »

Voir David s’investir ainsi dans son rôle a été un moment unique qu’elle n’oubliera jamais. « La première fois que j’ai vu David dans son rôle de bénévole de la Coupe du Monde à Monterrey, j’ai fondu en larmes. Le voir bénéficier de cette opportunité — et que le monde entier puisse en être témoin —, c'est vraiment bouleversant.

Pour la famille Cruz Bonilla, voir la Coupe du Monde de la FIFA 2026 s’installer dans leur ville leur a apporté bien plus qu'ils n’auraient pu imaginer.

« Être bénévole pour la FIFA est un vrai cadeau », se réjouit sa sœur. « On est vraiment reconnaissants d’avoir eu cette opportunité. C’est la seule Coupe du Monde qu’on vivra ensemble dans notre pays, et le fait de pouvoir partager cet événement en famille le rend encore plus unique. »

Laura souligne également l’importance du rôle de David. « Le fait que mon frère ait été affecté à l’équipe des Cérémonies est très important. C'est un symbole d'égalité pour les personnes en situation de handicap. Il suffit qu'une seule personne le remarque pour envoyer un message d’égalité et d’équité au monde entier. »

« J’aime être utile », dit David avec le sourire.

« C’est une vraie source d’inspiration », ajoute sa mère. « Je suis très fière de ce que mon fils a accompli. »

Mais son impact dépasse largement le cadre familial. Au stade de Monterrey, David a toujours le sourire aux lèvres. Il bénéficie du soutien de ses collègues bénévoles, se joignant aux célébrations après les cérémonies et partageant rires et moments mémorables en coulisses.

La chaleur humaine et la personnalité de David ont conquis tout le monde. Comme le souligne Ana Paula Solano, responsable des bénévoles à Monterrey : « Je tiens à remercier David de nous rappeler que l'inclusion ne consiste pas à créer des opportunités spéciales, mais à veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes opportunités. Ce fut un privilège de l'avoir parmi nous, lui et sa maman, au sein de notre équipe.