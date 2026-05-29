La Monnaie royale canadienne célèbre la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : une nouvelle pièce de circulation commémorative de 1 $ est lancée

"Cette pièce de circulation de 1 $ incarne la fierté et l’unité qui s’accompagne de l’accueil du monde entier au sein de nos communautés” a déclaré le Ministre des Finances et du Revenu National du Canada

"Les Canadiens comprennent le pouvoir du sport à nous rassembler"

Le Canada accueille la Coupe du Monde de la FIFA™ pour la première fois : des matches à Vancouver et Toronto sont au programme

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ débarque au Canada, la Monnaie royale canadienne célèbre l’enthousiasme de millions de passionnés de football en lançant une nouvelle pièce de circulation d’un dollar canadien commémorant le plus grand événement sportif de la planète. Cette pièce, disponible en versions frappée et colorisée, a été dévoilée par la Monnaie en présence de représentants de la FIFA sur le terrain du BC Place à Vancouver, et a commencé à circuler le 14 mai.

Toronto et Vancouver accueilleront au total 13 matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dont des rencontres de la sélection canadienne. Le Canada co-organise le tournoi avec le Mexique et les États-Unis. Pour la première fois en 96 ans d’histoire, la Coupe du Monde de la FIFA™ réunira 48 équipes, pour un total de 104 matches programmés entre le 11 juin et le 19 juillet 2026.

Royal Canadian Mint celebrates FIFA World Cup 2026™ with new commemorative $1 coin 00:48

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026 représente un moment historique pour notre pays, et cette pièce de circulation de 1 $ incarne la fierté et l’unité qui s’accompagne de l’accueil du monde entier au sein de nos communautés », a déclaré l’honorable François-Philippe Champagne, Ministre des Finances et du Revenu National. « Les Canadiens comprennent le pouvoir du sport à nous rassembler, et c'est pourquoi cet événement s’inscrit parfaitement dans la lignée de notre récent investissement de 755 millions de dollars dans le sport — le plus important en 20 ans. Cette pièce est une façon tangible de célébrer un événement mondial qui générera des retombées économiques et inspirera une nouvelle génération de Canadiens, d’une manière résolument canadienne », a-t-il ajouté. « La Monnaie royale canadienne est fière d’avoir immortalisé sur des pièces de nombreux grands moments du sport canadien au fil des années. Aujourd’hui, nous sommes ravis de marquer un nouveau jalon en soulignant la tenue des tout premiers matchs du tournoi masculin de la Coupe du Monde de la FIFA au Canada », s'est réjoui Simon Kamel, président de la Monnaie royale canadienne par intérim. « Nous sommes également fiers d’avoir pu confectionner une pièce qui sera source de souvenirs impérissables et que les adeptes d’ici pourront conserver pour se remémorer le moment où les partisans se sont ralliés derrière leur équipe en cette toute première Coupe du Monde en sol canadien. » Le motif central au revers, œuvre de l’artiste canadien Glen Green, est formé du haut de la mosaïque en forme de feuille d’érable, emblème du Canada pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, mis en valeur par des tons de rouge et d’orangé sur chacune des pièces colorées, en symbole des supporters qui s’unissent pour encourager leurs héros du soccer. L’emblème officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est gravé à gauche, tandis qu’un ballon de soccer en mouvement figure à droite, au-dessus des inscriptions gravées « Toronto » et « Vancouver », les deux villes hôtes canadiennes. Ces éléments sont encadrés par les inscriptions « FIFA World Cup 26 » et « Coupe du Monde de la FIFA 26 ».

L’avers est à l’effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l’artiste canadien Steven Rosati.

« Aujourd’hui, nous écrivons un nouveau chapitre de notre histoire avec l’entrée officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans la monnaie canadienne », a déclaré Vittorio Montagliani, vice-président de la FIFA et président de la Concacaf. « D’un océan à l’autre, les Canadiens et Canadiennes pourront tenir entre leurs mains cette pièce très spéciale. Ce petit objet est porteur d’une grande histoire. Il symbolise en effet bien plus qu’une compétition : il incarne le rôle tenu par le Canada en tant que pays hôte d’un événement mondial et l’enthousiasme qui nous anime toutes et tous alors que nous nous préparons à accueillir la planète entière cet été. » Les versions colorée et non colorée sont toutes deux incluses dans un ensemble de cinq pièces comprenant également trois pièces de 25 cents en acier plaqué nickel illustrant les thèmes Le Canada accueille le monde et Le match ainsi que la mascotte officielle de la Coupe du Monde de la FIFA™. Aucun ensemble n’est identique, puisque l’impression à données variables a généré d’innombrables variations de la palette de couleurs de l’emballage, toutes tirées de la palette officielle de la FIFA.

Des rouleaux spéciaux de 25 pièces sont également offerts – en versions colorée et non colorée –, de même qu’un coffret contenant les deux versions des rouleaux spéciaux ainsi que les deux versions – colorée et non colorée – de la pièce de circulation commémorative.