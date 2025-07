La FIFA et Vet Tix ont offert aux anciens combattants et à leurs familles une expérience inoubliable lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Depuis 2008, Vet Tix a distribué à la communauté militaire américaine plus de 30,2 millions de billets gratuits pour des événements sportifs, des concerts et des spectacles

Tout au long de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la FIFA a offert plus de 53 000 billets aux militaires en service actif et aux anciens combattants

Par le biais de dons à la Veteran Tickets Foundation (Vet Tix), la FIFA a permis aux Américaines et Américains qui ont servi leur pays, ou qui le servent encore, de suivre cette compétition historique en tribunes en compagnie de leurs proches. Au total, la FIFA et Vet Tix ont distribué 53 863 billets, répartis dans les onze villes hôtes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

« Merci beaucoup à la FIFA et à Vet Tix de nous avoir permis de nous rendre au stade pour la demi-finale entre Chelsea et Fluminense ! Être en tribunes pour une rencontre aussi importante est quelque chose que je n’oublierai jamais », a écrit César, un ancien combattant de l’armée américaine, sur le site Internet de Vet Tix. « C’est une expérience unique d’avoir vu des joueurs de classe mondiale dans une telle ambiance, au milieu de tous ces supporters. Pour un ancien combattant, des moments comme celui-ci nous rappellent que notre engagement n’est pas oublié. Merci beaucoup à la FIFA pour sa générosité ! »

« C’était vraiment incroyable de pouvoir aller au stade pour célébrer la fête nationale et le football. L’atmosphère dans les tribunes et sur le terrain a rendu cette journée très spéciale », a écrit Everet sur Vet Tix. « Votre générosité nous touche plus que vous ne le pensez. Pour un ancien combattant, des moments comme celui-ci constituent des souvenirs joyeux que nous avons hâte de revivre. Nous vous sommes très reconnaissants de votre gentillesse et de votre soutien continu à la communauté des anciens combattants. »