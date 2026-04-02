Mattias Grafström en visite en Suède à l’occasion d’une journée historique pour le football local

Le Secrétaire Général de la FIFA s’est rendu au siège de la Fédération Suédoise de Football (SvFF) et a assisté à la victoire de la Suède en finale de barrage pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Mattias Grafström a rencontré Simon Åström, président de la SvFF, pour évoquer la collaboration avec la FIFA et la réflexion autour d’un nouveau centre technique national

Mattias Grafström, de nationalité suédoise, a fait ses premiers pas dans le football au sein de la SvFF

En ce mardi historique pour le football suédois, le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, s’est d’abord rendu au siège de la Fédération Suédoise de Football (SvFF), où il a rencontré le président Simon Åström et le secrétaire général Niclas Carlnén, avant d’assister, plus tard dans la soirée à Solna, à la finale de barrage pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ opposant la Suède à la Pologne, remporté 3-2 par les Blågult.

Cette visite a coché toutes les cases, tant sur le plan professionnel que personnel, pour Mattias Grafström qui a grandi à Uppsala, au nord de Stockholm, et qui a fait ses premiers pas dans le football en tant que stagiaire au sein de la SvFF.

"C’est toujours un plaisir pour moi de revenir là où j’ai découvert l’administration du football en 1998. Je suis stupéfait de voir la façon dont la fédération s’est développée depuis mon départ, c’est formidable", a déclaré M. Grafström.

Au cours de sa visite, le Secrétaire Général de la FIFA s’est rendu dans différents services de la fédération et a évoqué la collaboration de longue date entre la FIFA et l’une de ses associations membres fondatrices. Parmi les principaux thèmes abordés figurait le projet de la SvFF visant à créer un nouveau centre technique national, qui pourrait bénéficier d’un soutien dans le cadre du programme FIFA Forward. Ce projet constituerait une étape importante dans le processus de renforcement permanent du football à l’échelle nationale.

"Nous avons eu grand plaisir à accueillir de nouveau Mattias au sein de la Fédération Suédoise de Football. Ce lien étroit qui nous unit à la FIFA n’a pas de prix. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration en vue de développer le football en Suède, en Europe et dans le reste du monde", a déclaré Simon Åström, président de la SvFF.

"La Suède demeure un modèle en matière de formation de joueurs et de joueuses d’exception, en plus de compter des équipes de haut niveau, alliant fiabilité, professionnalisme et passion pour le jeu", a poursuivi M. Grafström. "Le travail de la fédération à tous les niveaux renforce non seulement le football suédois, mais contribue également au développement de ce sport dans toute l’Europe."

Quelques heures plus tard, l’attention s’est tournée vers la Nationalarenan où la sélection suédoise visait une qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, aux États-Unis et au Mexique. La Suède, qui avait atteint les quarts de finale en 2018 et terminé à la troisième place en 1994, espérait faire son retour dans la compétition reine.

La soirée s’est terminée dans la liesse, la Suède ayant arraché une victoire 3-2 contre la Pologne. À l’issue d’un match haletant au cours duquel la Pologne est revenue deux fois au score, l’inévitable Victor Gyökeres a inscrit le but de la victoire à la 88e minute pour envoyer son équipe à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

"Félicitations à la Suède pour sa qualification à la Coupe du Monde. Ce succès reflète le travail acharné mené depuis longtemps par la fédération et est une juste récompense au vu de l’état d’esprit montré par les joueurs", a conclu M. Grafström. "Tout le monde attendait de voir la Suède faire son retour au mondial, d’autant plus qu’elle possède une riche histoire dans cette compétition."