Les mascottes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ font leurs débuts dans le jeu vidéo FIFA® Heroes

L’annonce marque une nouvelle étape passionnante dans l’expansion du portefeuille de jeux de la FIFA

FIFA Heroes sortira en 2026 et réunira les mascottes officielles de la FIFA, les plus grandes légendes du football ainsi que des personnages fictifs d’émissions télévisées et de films emblématiques

L’accord souligne l’engagement continu de la FIFA à améliorer l’expérience des supporters grâce aux technologies émergentes

En partenariat avec Solace, la FIFA a dévoilé aujourd’hui FIFA Heroes, un jeu de football à 5 mêlant arcade et fantastique dont les décors sont inspirés de paysages des quatre coins du monde.

Réunissant les mascottes officielles de la FIFA, les plus grandes légendes du football et des personnages fictifs célèbres issus d’émissions de télévision et de films emblématiques, FIFA Heroes débarquera en 2026 sur un large éventail de plateformes, notamment Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox.

Préparez-vous pour FIFA Heroes, un jeu dans lequel le football mondial rencontre vos héros personnels. Grâce à des propriétés physiques dynamiques et à des mouvements surpuissants capables de fracasser le terrain, enchaînez les prouessestactiques et affrontez vos amis dans ce formidable jeu de football à 5. Constituez l’équipe de vos rêves avec de grands noms du ballon rond, des personnages fictifs reconnaissables entre mille et les mascottes officielles présentées par la FIFA au fil des ans.

Pour la toute première fois, vous avez la possibilité de créer une escouade composée de vos mascottes préférées, y compris les mascottes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les représentants des trois pays hôtes du grand rendez-vous de l’an prochain seront en effet disponibles dans FIFA Heroes : Maple pour le Canada, Clutch pour les États-Unis et Zayu pour le Mexique. Chaque mascotte aura des capacités qui lui sont propres ainsi qu’une palette de mouvements spéciaux. Suivez les dernières actualités du jeu et découvrez ce que ces personnages emblématiques pourront vous apporter sur le terrain.

« Utiliser l’amour du football pour rassembler les peuples a toujours été une priorité de la FIFA. Grâce à FIFA Heroes, les supporters peuvent créer une équipe éclectique mêlant leurs héros fictifs, leurs joueurs préférés et nos mascottes. Nous transmettons l’amour du football à la nouvelle génération, tout en ravivant la nostalgie et le plaisir des familles ainsi que des joueurs plus âgés qui ont grandi avec la FIFA. FIFA Heroes s’intègre parfaitement à notre portefeuille de football numérique, placé sous l’égide de FIFAe. Cet opus ajoute un nouveau pilier solide à notre écosystème de jeux, en pleine croissance », a déclaré Christian Volk, directeur de la sous-division eFootball et Jeux vidéo de la FIFA.

Le mode de jeu Coupe du Monde de la FIFA 2026 fait partie des nouveautés proposées par FIFA Heroes en amont de la compétition prévue en juin et juillet 2026. Les amateurs et amatrices pourront ainsi découvrir un football empreint de clins d’œil au passé, entre icônes du ballon rond, personnalités emblématiques et mascottes de différentes époques, et jouer aux côtés de leurs proches dans une nouvelle expérience footballistique délicieusement chaotique. FIFA Heroes bénéficie par ailleurs du plein soutien de Motorola, partenaire officiel en matière de smartphones, afin de proposer des conditions uniques aux gamers du monde entier.

« Depuis le début, Solace travaille en étroite coopération avec ENVER, le studio de développement, pour créer une expérience de jeu novatrice qui rassemble les joueurs », a précisé Kyle Joyce, directeur de Solace. « Avec FIFA Heroes, nous avons cherché à reproduire ce qui rend le football si captivant : la vitesse, la dramaturgie et les rivalités. Le football a une façon unique de rassembler les gens, et ce jeu est notre façon de mettre en pratique cet amour du sport. »