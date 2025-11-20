Ancien gardien de but de la sélection australienne, Mark Schwarzer a vécu de près les hauts et les bas des barrages de la Coupe du Monde de la FIFA™

Pour Schwarzer, ce nouveau format offre une « magnifique opportunité » aux supporters

Il s’était illustré en arrêtant deux penalties lors du barrage historique remporté par les Socceroos contre l’Uruguay en 2005

Les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA™ sont toujours remplies de suspense et d’enthousiasme, mais l’an prochain, l’excitation montera encore d’un cran avec le lancement du tout nouveau Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Six nations issues de cinq confédérations prendront part à une phase à élimination directe afin de décrocher les deux dernières places disponibles dans la compétition élargie à 48 équipes, qui sera co-organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis du 11 juin au 19 juillet.

Ancien portier de la sélection australienne, Mark Schwarzer comprend mieux que personne l’importance de l’enjeu et les sensations incomparables d’une qualification arrachée en barrage pour la Coupe du Monde de la FIFA™. En novembre 2005, il y a exactement vingt ans cette semaine, s’était donné pour objectif d’offrir à l’Australie une qualification historique pour la Coupe du Monde de la FIFA™, la deuxième seulement pour la nation.

Pour Mark Schwarzer, les barrages de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’annoncent riches en émotions et en rebondissements 02:06

Quatre ans plus tôt, Schwarzer faisait partie de l’équipe des Socceroos qui avait échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002™, après s’être inclinée 3-1 sur l’ensemble des deux matches face à l’Uruguay lors du barrage de la zone Océanie (OFC) et de la CONMEBOL. Battue 1-0 à Montevideo lors du match aller, l’Australie s’est présentée quatre jours plus tard devant pas moins 82 698 spectateurs au Stadium Australia de Sydney, consciente d’avoir une occasion unique de mettre fin à 32 ans d’attente depuis sa seule participation à la Coupe du Monde, en Allemagne de l’Ouest en 1974. « L’équipe nationale a toujours pu compter sur le soutien du public lorsqu’elle a dû disputer les barrages de la Coupe du monde (de la FIFA). C’était donc naturel pour nous », a déclaré Schwarzer. « Ce qui ne l’était pas, en revanche c’était de se qualifier. Dès lors, quand on échouait, les médias montaient au créneau, tous les autres sports (australiens) s’en mêlaient et leurs dirigeants dénigraient le football. Il fallait remédier à ça » L’Australie disposait alors d’un groupe talentueux, emmené par l’ailier Harry Kewell et l’attaquant Mark Viduka, qui s’étaient illustrés dans des clubs européens, tandis que le milieu de terrain Tim Cahill émergeait en tant que star en devenir.

La conviction régnait que cette fois-ci, les choses pourraient être différentes, et Schwarzer a confié que pour les joueurs, se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA était l’ambition de toute une vie. « En fin de compte, c’était ça notre grand projet : changer la face du football en Australie en participant à une Coupe du Monde (de la FIFA) », a-t-il déclaré. L’Australie a remporté le match 1-0, ce qui a conduit à un score cumulé de 1-1 à l’issue des prolongations. La qualification allait donc se jouer lors d’une séance de tirs au but particulièrement intense. Cette séance, Schwarzer en a été le héros en arrêtant deux tentatives uruguayennes et permettant ainsi à son équipe de s’imposer 4-2, déclenchant la liesse générale après le tir au but décisif converti par John Aloisi.

« Vous courez partout sur le terrain, vous êtes dans un état d’excitation incroyable, tout le monde se jette sur vous et vous célébrez avec les supporters », a expliqué Schwarzer. « On ne réalise pas vraiment l’importance de ce moment dans le stade. Sur le terrain, on perçoit énormément de choses, mais la plupart nous parviennent de façon assez indistincte. Mais c’est quand on revoit les images qu’on a la chair de poule. C’est là qu’on se dit : ‘‘Whoah ! C’est dingue !’’ Ce sont des moments auxquels on repense », a-t-il ajouté. Ces émotions, Schwarzer est impatient de les voir chez les autres en mars, s’ils valident leur place pour la plus grande édition de la Coupe du Monde de la FIFA.

« C’est vraiment extraordinaire. On a envie de se pincer tellement ça paraît irréel, tellement on a les poils qui se hérissent… Ce sont plein de sentiments à la fois qui se mélangent. C’est tout simplement indescriptible. » Schwarzer se remémore toujours, non sans fierté, le moment où son rêve de jouer une Coupe du Monde de la FIFA est devenu réalité. « Petit, je courais dans tous les sens, je jouais au foot dès que je pouvais, que ce soit au parc ou ailleurs. J’aimais tellement ce sport que je dormais avec mon ballon et je ne quittais jamais la maison sans l’emporter.

« Avoir la chance de jouer la plus belle des compétitions, celle que je regardais enfant tous les quatre ans, et me dire : “Whoah ! J’y suis, je vis ça pour de vrai, je joue dans des stades incroyables face à des joueurs extraordinaires”. Et en plus, essayer d’écrire une nouvelle page de l’histoire de mon pays… Franchement, il n’y a rien de plus gratifiant que de représenter sa nation », a-t-il expliqué.

Pour Schwarzer, la nouvelle formule pour décrocher les ultimes billets en Amérique du Nord donnera lieu à des moments mémorables. « Le nouveau Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA est une excellente chose. Je pense que ce sera une magnifique opportunité, en particulier pour les supporters. Tout le monde sera réuni au même endroit, les joueurs également, ce qui leur évitera de traverser la planète, le décalage horaire et la fatigue qui en découle », a-t-il expliqué. « Malheureusement, la qualification est synonyme de matches de barrage. Il faut aller la chercher et s’assurer de mettre tous les ingrédients pour y parvenir, c’est fondamental. J’ai vécu les deux facettes, et je dois vous avouer que la qualification est bien plus agréable. » Le tirage au sort du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et des matches de barrage de la zone Europe aura lieu au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, le jeudi 20 novembre 2025.