L’incroyable parcours d’Emmanuel Kelly jusqu’à la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Les membres touchés par des armes chimiques, Kelly a survécu à une enfance marquée par la guerre avant de débarquer en Australie

Après plusieurs interventions chirurgicales, il a embrassé une carrière musicale qui l’a conduit à participer à X Factor et à des concerts avec Coldplay, avant le spectacle prévu ce dimanche au MetLife Stadium à la mi-temps du match

Produit en partenariat avec Global Citizen, ce spectacle qui entrecoupera le duel entre le Chelsea FC et le Paris Saint-Germain sera le tout premier du genre dans une compétition de la FIFA

Pour des millions de fans et de téléspectateurs à travers la planète, les joueurs qui fouleront la pelouse du MetLife Stadium ce dimanche à l’occasion de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ constitueront de multiples sources d’encouragement et d’inspiration. Ils s’élèveront comme autant d’exemples concrets des possibilités qui s’ouvrent à soi lorsque le talent est allié à la bonne dose d’espoir et à une détermination implacable.

Mais ces personnes ont tout intérêt à rester en place pour observer l’un des nombreux artistes de renom qui se produiront lors du spectacle de la mi-temps. Le chemin parcouru par le chanteur australien Emmanuel Kelly jusqu’à la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, sans parler de sa carrière musicale, est tout aussi extraordinaire que celui des pensionnaires du Chelsea FC et du Paris Saint-Germain. Qui plus est quand on sait les conditions dans lesquelles il s’est effectué.

« À l’origine, je viens d’Irak. J’ai été trouvé dans une boîte sur un champ de bataille par deux soldats qui étaient censés se tirer dessus », raconte Kelly.

Des armes chimiques ont infligé de sérieux dégâts à ses membres, et ses chances de survie son minces. Mais il s’accroche, et après une enfance difficile dans un orphelinat de Bagdad, il est sauvé à l’âge de sept ans et emmené en Australie par Moira Kelly, une humanitaire respectée. Les années qui s’ensuivent sont marquées par de nombreuses interventions chirurgicales, qui lui offrent toutefois la possibilité de changer sa destinée. Et Kelly ne laisse pas passer cette opportunité.

« Nous avons réappris toutes ces choses basiques que les humains tiennent parfois pour acquises, comme marcher et se nourrir », poursuit-il, parlant de lui-même et de son compagnon d’infortune, Ahmed, un nageur paralympique lui aussi adopté. « Pour moi, c’était aussi me coiffer. Aujourd’hui, je peux me faire une coupe mulet. Et puis j’ai fini par décider que je voulais me lancer dans le divertissement, la musique ou quelque chose comme ça. »

Kelly a aussi dû forger et entretenir son ambition, sa conviction et son sens de l’humour désarmant. Beaucoup d’obstacles ont été franchis. Sa carrière a été étayée d’un long chemin pour s’accepter lui-même, lui donnant aujourd’hui la force de se produire dans le cadre de la finale de la Coupe du Monde des Clubs à New York – New Jersey.

Produit en partenariat avec Global Citizen, une organisation qui se consacre à la lutte contre l’extrême pauvreté, le sensationnel spectacle de la mi-temps sera une première pour la FIFA. Un dollar sur chaque billet vendu lors de la Coupe du Monde des Clubs sera reversé au Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, qui vise à récolter USD 100 millions afin de permettre aux enfants du monde entier d’accéder au football ainsi qu’à une éducation de qualité. Cet argent doit leur ouvrir des perspectives d’avenir, leur offrir un peu d’optimisme et renforcer leur confiance.

Toutes ces missions correspondent parfaitement à la vision de Kelly.

« Si vous avez confiance en vous, que vous être solides, que vous vous aimez tout simplement, que vous vous appréciez et acceptez qui vous êtes, alors vous avez le meilleur bouclier contre toute la négativité du monde », explique-t-il. « Je crois qu’il est important d’aider les gens à s’aimer eux-mêmes et à ne pas avoir peur d’être différents. Qui sait, peut-être qu’un jour ils pourront eux aussi participer au spectacle de la mi-temps dans une finale de Coupe du Monde des Clubs. »

En 2011, à l’âge de 18 ans, Kelly interprète Imagine de John Lennon dans la version australienne de X Factor. Un choix judicieux et une sensation virale, qui font décoller sa carrière.

« Ça a fait énormément de vues, et j’ai fini par me retrouver aux États-Unis pour travailler avec des personnes extraordinaires comme Quincy Jones ou Bruno Mars. Plus récemment, je suis aussi parti en tournée avec Coldplay », précise le chanteur. « Chris Martin est devenu comme un frère. Ça fait huit ans que ça dure. Un jour, il m’a dit : ‘Viens en tournée avec moi, on va faire des concerts dans des stades.’ J’ai accepté et c’était franchement grandiose. »

Le leader du groupe Coldplay est le réalisateur du spectacle de la mi-temps ce dimanche. Celui-ci aura lieu sur une scène spécialement aménagée dans la partie supérieure des tribunes du MetLife Stadium. Pour cet intermède musical inédit, Kelly sera accompagné par J Balvin, chanteur de reggaeton colombien, Doja Cat, chanteuse et rappeuse américaine, ainsi que Tems, chanteuse nigériane.

Impatient de partager la scène avec des grands noms du hit-parade, Kelly avoue toutefois une excitation encore plus particulière à l’idée de pouvoir admirer les footballeurs sur le terrain. Amateur du jeu vidéo FIFA et fan de football devant l’éternel, il espère que le Chelsea de Cole Palmer et consorts pourra l’emporter ce dimanche. Il s’attend en tous les cas à « un match extraordinaire » en conclusion d’une compétition « fantastique », et ajoute qu’il est ravi de voir tant de personnes adopter la Coupe du Monde des Clubs au format élargi, car elle offre davantage d’opportunités à davantage d’équipes méritantes d’horizons variés.

« Il y a des clubs qui ont réalisé un parcours auquel personne ne s’attendait », déclare-t-il ainsi.

La performance de Kelly et le reste du spectacle de la mi-temps, ainsi que l’intégralité de la finale de la Coupe du Monde des Clubs entre Chelsea et le PSG, seront retransmis gratuitement et en direct sur DAZN.com.

L’artiste espère que les spectateurs et téléspectateurs du monde entier pourront en profiter : « Il y a un message à faire passer, de l’espoir à susciter et beaucoup de plaisir en perspective. »

« Il y a peu de choses dans le monde qui, à mon avis, parlent un langage universel. « La musique, le cinéma, la télévision et le sport en font partie. Et en termes de sport, le football ou le soccer, appelez-le comme vous voulez, est probablement celui qui parle toutes les langues du monde. »