Vera Gonzalez-Howard, bénévole résidant à Seattle, a reçu un hommage pour sa contribution à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Elle a également été bénévole lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, alors qu’elle suivait un traitement contre le cancer

Tim Ream, le capitaine de l’équipe des États-Unis, lui a remis un cadeau spécial à l’occasion de la Fête nationale américaine

Vera Gonzalez-Howard, en larmes, a eu beau dire « Je ne le mérite pas », le capitaine américain Tim Ream l’a remerciée et complimentée pour sa participation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Pour l’occasion, cette citoyenne américaine d’origine mexicaine a même reçu un gâteau décoré aux couleurs du « Jour de l'indépendance ».

Vera a réagi comme tant d’autres volontaires : avec fierté, générosité et modestie.

Pour réussir l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™, les chantiers à mener en coulisses sont à la fois dantesques et singuliers. Mais de toute évidence, le mortier qui assure la cohésion de la plus grande compétition de football au monde est cette immense armée de volontaires qui travaillent sans relâche dans les 16 villes hôtes.

L’hommage de Captain America à Vera, l’héroïne méconnue 02:59

Chaque jour, Vera effectue les quatre heures de trajet qui séparent sa ville de Tumwater de son poste au sein des Services aux équipes du centre d’entraînement de Seattle, situé au cœur de l’université de l’État de Washington. Sélectionnée à Seattle dans le cadre du programme de la FIFA des « héros de l’ombre », Vera n’a pu contenir son émotion en recevant cette distinction. Elle l’a toutefois acceptée, a-t-elle précisé, au nom de tous les volontaires locaux.

« Les volontaires des Services aux équipes sont là pour les équipes qui s’entraînent ici. Nous leur apportons tout ce dont elles ont besoin », a-t-elle déclaré, la voix encore chevrotante après l’accueil chaleureux que lui a réservé le capitaine de la Team USA. « Si les joueurs ont besoin qu’on leur apporte de l’eau, on leur en apporte. Nous les aidons à mettre en place et à ranger tout leur matériel. Je crois que c’est que j’apprécie le plus : être utile aux joueurs.

C’est une compétition formidable. Je dirais que mon équipe préférée est celle des États-Unis. Pour la deuxième, je dirais la [RI] Iran, car les joueurs étaient vraiment sympathiques. Ils ont beaucoup échangé avec nous. »

Pour Vera Gonzalez-Howard, le rôle de volontaire a permis d’oublier quelque temps les épreuves liées à son traitement contre le cancer, d’abord en 2025 à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs (avec pour lieu d’affectation Portland, dans l’Oregon), et maintenant lors de la Coupe du Monde 2026.

« On m’a diagnostiqué un lymphome, contre lequel j’ai dû suivre une chimiothérapie et tout un protocole. J’étais encore sous chimio au moment de la Coupe du Monde des Clubs. Malgré la fatigue et l'épreuve que je traversais, j’ai trouvé cette expérience tellement positive. J’en garde un excellent souvenir », a-t-elle affirmé.

Chaleureuse et dotée d’une belle personnalité, Vera est très appréciée par ses nombreux collègues volontaires. Sa sœur Fatima et son mari Allan étaient présents lorsque Vera a reçu le gâteau décoré aux couleurs du drapeau américain, puis une réplique miniature du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA.

Lorsqu’on lui demande si le volontariat est une expérience enrichissante, Vera se montre catégorique :

« Rencontrer d’autres volontaires est toujours un moment fort, car nous partageons le même objectif : aider les autres. Et ça, je crois que c’est très important : le volontariat en lui-même, se rendre utile, rencontrer des personnes venues d’horizons divers, de milieux différents, apprendre à se connaître, et nouer des amitiés pour la vie.

Ce que j’apprécie par-dessus tout, c’est de partager une expérience avec des gens qui font des choses bien différentes dans la vie, puis de se dire : ‘Et si on se retrouvait après le travail ?’ C’est ce qu’on fait, et je trouve ça merveilleux.