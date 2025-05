Des Volontaires font de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ une affaire de famille

Nader Aljezani et ses filles Sara et Yara sont Volontaires à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023

Nader Aljezani et ses filles Sara et Yara font partie de l'équipe de 400 bénévoles du stade King Abdullah Sports City à Djeddah. Supporters de longue date, le trio a eu envie de sortir de leur rôle de fans à la suite d'un voyage au Qatar lors de dernière la Coupe du Monde de la FIFA™. "C'était un événement extraordinaire. Nous avons fat le déplacement en tant que supporters de l'Arabie saoudite. C'est suite à cela que nous avons voulu intégrer le Programme des Volontaires de la FIFA", explique Yara, 21 ans, employée de banque, qui a déjà couru le marathon de Djeddah par le passé. "Participer à la Coupe du Monde des Clubs en tant que bénévole est un rêve qui se réalise."

"Ma femme et moi encourageons les filles. Je les pousse depuis longtemps à participer à tous les programmes de bénévolat", ajoute Nader. "Nous avons pris part à de nombreux programmes de ce genre. Ayant eu la chance d'assister à la dernière Coupe du Monde de la FIFA, nous avons pu voir comment les gens travaillaient et comment la FIFA fonctionnait. Cela nous a donné des envies."

"Nous voulions vraiment participer à cette compétition et nous remercions le ciel que ça ait pu se faire. Lorsque nous avons appris que la Coupe du Monde des Clubs allait se dérouler ici, nous nous sommes aussitôt dit que nous allions nous inscrire. Et Dieu merci, nous avons été choisis."

"Quand on participe à des compétitions comme la Coupe du Monde des Clubs et qu'on est bénévole pour la FIFA, c'est quelque chose qui ajoute à l'expérience", confie ce comptable à la retraite âgé de 52 ans, qui fait partie de l'équipe responsable des portillons par lesquels les supporters passent en montrant leur billet à l'entrée du stade le jour du match. "Le fait d'être en contact avec toutes ces personnes ajoute indéniablement à l'expérience de chacun. Vous créez également des liens et rencontrez des personnes de différentes nationalités". "J'aime aider les gens depuis longtemps, et nous n'oublions jamais le soutien de nos parents dans nos activités de bénévole", explique Sara, 19 ans, étudiante à l'université de Djeddah, qui accueille et oriente les supporters le jour du match. "J'aime rencontrer de nouvelles personnes et nouer des liens d'amitié."