Les meilleures nations d’eFootball valident leur billet pour les FIFAe Finals

Avec 94 nations engagées en 2025, l’écosystème eSport de la FIFA s’impose plus que jamais comme l’une des plus grandes compétitions numériques internationales de la planète. Les qualifications étant désormais terminées, les meilleures équipes nationales peuvent désormais se tourner vers la SEF Arena de Riyad, qui accueillera les FIFAe Finals du 10 au 19 décembre prochains. L’événement pourra s’appuyer sur le succès de l’édition 2024, organisée sur le même site avec la collaboration de la Fédération saoudienne d’eSport, partenaire de longue date de ce rendez-vous. Pour rappel, les FIFAe Finals avaient alors réalisé le meilleur pic d’audience de l’année pour une compétition de simulation sportive*. Trois nouveaux champions du monde seront couronnés à l’issue de trois épreuves distinctes : Rocket League (15-19 décembre), eFootball™ console (10-13 décembre) et eFootball™ mobile (10-13 décembre). Les supporters désireux de ne rien manquer de l’action pourront se connecter sur FIFA.GG , sur l’une des différentes chaînes Twitch qui retransmettront la compétition ou sur d’autres plateformes.

Et les affiches ne devraient pas manquer. Pays hôte de la compétition et tenante du titre, l’Arabie saoudite accueillera des équipes venues des quatre coins du monde, dont les États-Unis et la France, finaliste malheureuse l’an passé. Avec plus de 16 millions de joueurs engagés dans les qualifications, les places en équipe nationale d’eFootball™ étaient particulièrement disputées. Championne du monde en titre dans la catégorie console, l’Indonésie ne fait pas mystère de son ambition de se succéder à elle-même. Côté mobile, la Malaisie aura fort à faire pour conserver sa couronne face à la montée en puissance de formations comme l’Inde, le Brésil ou encore le Japon, pour n’en citer que quelques-unes. Le tirage au sort des FIFAe Finals, qui aura lieu le 12 novembre à 20h00 (GMT+3), déterminera la composition des groupes et donnera un premier aperçu des rivalités les plus chaudes de cette édition. Cet événement très attendu sera retransmis en direct sur les différents comptes numériques de la FIFAe, dont Twitch, YouTube et FIFA.GG. Les FIFAe Finals débuteront le 10 décembre dans un cadre spectaculaire, conçu pour offrir un environnement de haut niveau aux participants, mais aussi une expérience exceptionnelle aux spectateurs, qu'ils soient présents sur place ou devant leurs écrans. Les billets pour la dernière journée des compétitions d’eFootball™ (13 décembre) et les matches à élimination directe de Rocket League (du 17 au 19 décembre) seront bientôt disponibles. En marge des compétitions, le premier Sommet de l’eFootball réunira les principaux acteurs du secteur du 17 au 19 décembre. Les associations membres de la FIFA, les éditeurs, les parties prenantes et les innovateurs débattront ensemble de l’avenir de l’eFootball et des mesures à mettre en place pour soutenir la croissance de cet écosystème en pleine expansion. Les acteurs du secteur qui le souhaitent peuvent participer à cet événement, accessible uniquement sur invitation, en contactant FIFAe@fifa.org. Les qualifiés pour la compétition d’eFootball™ console : Brésil Chili Indonésie Italie Japon Jordanie Mexique Maroc Pologne Arabie saoudite (qualifiée d’office en tant que pays organisateur) Thaïlande Turquie Les qualifiés pour la compétition d’eFootball™ mobile : Bahreïn Brésil Colombie Égypte Grèce Inde Japon Malaisie Maroc Arabie saoudite (qualifiée d’office en tant que pays organisateur) Thaïlande Turquie Les qualifiés pour la compétition de Rocket League : Allemagne Afrique du Sud Angleterre Arabie saoudite Australie Belgique Brésil États-Unis France Italie Malaisie Maroc Norvège Oman Pays-Bas RP Chine *Source : EsportCharts