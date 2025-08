Les lauréats des Best FIFA Football Awards™ 2023 bientôt couronnés

La cérémonie aura lieu lundi à Londres

Un processus étendu et démocratique mis en place pour déterminer les gagnants

La procédure de vote sera supervisée, surveillée et révisée par des observateurs indépendants

La cérémonie des Best FIFA Football Awards™ 2023 aura lieu à Londres lundi soir, en conclusion d'un processus approfondi et démocratique facilité par la FIFA pour couronner l'élite des joueurs et joueuses, coaches, gardiens et gardiennes de but, fans, buts et gestes de fair-play dans le football mondial.

C'est l'une des villes les plus passionnées de football qui accueillera une cérémonie scintillante qui honorera les représentants et représentantes les plus en vue du sport le plus populaire de la planète, dans ce qui sera la huitième édition de ces récompenses.

Les principaux trophées reviendront aux meilleurs footballeurs, coaches et gardiens de but, dans les catégories masculine et féminine. Dans un format qui est propre aux The Best FIFA Football Awards, les lauréats de ces prix sont désignés par quatre groupes de jurés de poids égal, composés de fans de football du monde entier, de journalistes spécialisés et de joueurs et d'entraîneurs d'équipes nationales, réunis pour déterminer les lauréats dans chaque catégorie.

Voici présentée la procédure démocratique utilisée pour déterminer les lauréats des prix : The Best – Joueuse de la FIFA, The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, The Best – Gardienne de but de la FIFA et The Best – Gardien de but de la FIFA.

Quelle est la période concernée ?

Dans la catégorie féminine, c'est-à-dire pour les trophées récompensant The Best – Joueuse de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin et The Best – Gardienne de but de la FIFA, la période concernée va du 1er août 2022 au 20 août 2023 inclus.

Dans la catégorie masculine, c'est-à-dire pour les trophées récompensant The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin et The Best – Gardien de but de la FIFA, la période concernée va du 19 décembre 2022 au 20 août 2023 inclus.

Comment la liste des nominés a-t-elle été établie ?

Par la FIFA, en collaboration avec des parties prenantes du monde du football. Ensuite, les listes de nominés ont été définies par deux groupes d'experts distincts pour le football masculin et le football féminin. Ces jurys étaient composés d'anciens joueurs et coaches respectés.

Qui a fait partie de ces groupes d'experts ?

Trophées féminins : Mercy Akide (Nigeria), Shirley Cruz (Costa Rica), Amy Duggan (Australie), Isabella Echeverri (Colombie), Mia Hamm (États-Unis), Jessica Houara (France), Mana Iwabuchi (Japon), Manon Melis (Pays-Bas), Patrizia Panico (Italie), Clémentine Touré (Côte d’Ivoire) et Kirsty Yallop (Nouvelle-Zélande).

Trophées masculins : Petr Čech (République tchèque), Didier Drogba (Côte d’Ivoire), Brett Emerton (Australie), Rio Ferdinand (Angleterre), Asamoah Gyan (Ghana), Kaká (Brésil), Mario Kempes (Argentine), Alexi Lalas (États-Unis), Jon Obi Mikel (Nigeria), Park Ji-sung (République de Corée) et Ivan Vicelich (Nouvelle-Zélande).

Quels joueurs, coaches et gardiens ont été nominés ?

La FIFA a publié les listes des nominés dans les catégories de récompenses respectives. Ces listes peuvent être consultées ici. Elles ont été publiées le jeudi 14 septembre 2023.

Quand les fans ont-ils pu voter pour les nominés ?

Pour les catégories de récompenses susmentionnées, le scrutin a débuté sur les plates-formes numériques de la FIFA le jeudi 14 septembre 2023 et a pris fin le vendredi 6 octobre 2023 à 23:59 CET. Plus d'un million de votes ont été reçus de la part de fans du monde entier.

Comment le scrutin fonctionne-t-il ?

Les vainqueurs des prix The Best – Joueuse de la FIFA, The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, The Best – Gardienne de but de la FIFA et The Best – Gardien de but de la FIFA sont sélectionnés par un jury international composé des sélectionneurs actuels de toutes les équipes nationales féminines et masculines (un par équipe), des capitaines actuels de toutes les équipes nationales féminines et masculines (un par équipe), d'un journaliste spécialisé de chaque territoire représenté par une équipe nationale et de fans du monde entier enregistrés sur FIFA.com.

Il a été demandé à chaque membre du jury de nominer, par ordre décroissant de mérite, les trois joueurs, les trois coaches et les trois gardiens qu'il ou elle considérait comme le plus méritant de la récompense concernée. Les trois joueurs, les trois coaches et les trois gardiens nominés par chaque membre du jury recevront cinq points, trois points et un point respectivement, selon que le membre du jury place le joueur, le coach ou le gardien en première (cinq points), en deuxième (trois points) ou en troisième (un point) position.

La récompense revient aux joueurs, au coach ou au gardien qui, dans chaque catégorie, a obtenu le plus grand nombre de points.

Pour éviter toute ambiguïté, les coaches et capitaines des équipes nationales féminines ont voté pour les récompenses féminines, tandis que les coaches et capitaines des équipes nationales masculines ont voté pour les récompenses masculines.

Que se passe-t-il en cas d'égalité ?

En cas d'égalité pour la première place après application de la procédure susmentionnée, le nominé qui a reçu le plus de fois "cinq points" parmi les votes placés par son propre groupe de votants remporte la récompense. Si après avoir appliqué cette méthode il y a toujours égalité, c'est le nominé avec le plus grand nombre de "trois points" qui l'emporte. Si, de façon improbable, il y a toujours égalité, la procédure décrite ci-dessus est répétée pour les votes collectifs placés par les capitaines, les coaches et les représentants des médias. Tous les détails concernant cette procédure de départage en cas d'égalité figurent à l'article 12 des Règles d'attribution.

Comment les coaches et les capitaines des équipes nationales et les journalistes spécialisés soumettent-ils leurs votes ?

De trois façons :

Par le biais de l'app FIFA Events Official : les électeurs devaient valider leurs choix à l'aide d'une signature et d'un selfie. Par formulaire en ligne : les électeurs devaient signer électroniquement afin de valider leur vote. Par bulletin papier : les votes devaient comporter la signature de l'électeur et un tampon de l'association membres concernée.

La procédure de vote pour chacune des récompenses a été supervisée, surveillée et révisée par des observateurs indépendants.

Des capitaines ou des coaches d'équipes nationales peuvent-ils voter pour eux-mêmes ou pour des joueurs de l'équipe nationale qu'ils représentent ?

Des capitaines d'équipe nationale peuvent voter pour le coach de l'équipe nationale qu'ils représentent, et des capitaines ou coaches d'équipes nationales peuvent voter pour des joueurs de l'équipe nationale qu'ils représentent. Cependant, les capitaines et coaches d'équipes nationales nominés n'ont pas le droit de voter pour eux-mêmes.

Les votes placés par les coaches et les capitaines d'équipes nationales ainsi que les journalistes spécialisés seront-ils rendus publics ?

Oui. Les votes placés par ces personnes seront publiés sur FIFA.com peu de temps après la cérémonie des récompenses.

Est-ce la même procédure qui sera à l'œuvre pour les FIFA FIFPRO Women’s World11 et FIFA FIFPRO Men’s World11 ?