Le riche passé du football saoudien mis à l’honneur grâce à un projet de collaboration historique

Le FIFA Museum a apporté son soutien à la Fédération Saoudienne de Football (SAFF) afin d’établir l’histoire officielle du football dans le Royaume

Le projet centralise les archives, les procédures et les évènements majeurs liés au football en Arabie Saoudite

Le partage des connaissances et l’investissement au sein d’un Centre de Recherche ont permis aux historiens saoudiens de gérer les données officielles liées au football

Les nombreuses archives du football national en Arabie Saoudite ont été standardisées et mises à jour grâce à un projet de collaboration historique entre la Fédération Saoudienne de Football (SAFF), le FIFA Museum, l’Autorité générale saoudienne des sports, la Fondation du Roi Abdulaziz pour la Recherche et les Archives, la Saudi Pro League, l’Autorité de radiodiffusion saoudienne et plusieurs experts du football international et local.

Pour appuyer le futur rapport du projet Saudi Football History, le FIFA Museum a endossé le rôle de conseiller au sein d’un panel d’Experts Internationaux dont le but était de partager les informations historiques contenues dans les archives de la FIFA, en fournissant des exemples concrets sur la manière dont les Associations Membres de la FIFA ont entrepris pareils projets.

Dans le cadre de cette recherche, plus de 500 000 articles de journaux ont été consultés, plus de 800 documents et entretiens ont été réexaminés, et plus de 90 livres et autres références ont été analysés afin d’identifier 1 141 matches de la sélection nationale, plus de 3 900 compétitions interclubs et la participation d’arbitres saoudiens à plus de 3 300 matches internationaux. Plus de trois ans plus tard, le partage des connaissances a permis la publication du rapport du projet Saudi Football History et a encouragé la création d’un Centre de Recherche soutenu par la SAFF, dont le but est de gérer de manière durable de telles situations dans le futur et conserver les données historiques du football saoudien.

« La FIFA tient à féliciter la Fédération Saoudienne de Football pour avoir mené à bien ce projet historique, en instaurant une méthodologie transparente et scientifique validée par l’Assemblée Générale de la SAFF, » a déclaré le Secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström. « Avec plus de 120 ans d’histoire du football saoudien répertoriés, plus de mille matches joués par l’équipe nationale, et un large recensement des compétitions interclubs, ce projet historique permettra de mettre en valeur l’héritage du football saoudien et assurera sa préservation pour les générations à venir. » Après avoir rejoint la FIFA le 9 juin 1956 lors du 30e Congrès ordinaire de la FIFA qui s’était tenu à Lisbonne, au Portugal, la SAFF espère célébrer en 2026 aussi bien son 70e anniversaire que ses 70 années en tant que membre de la FIFA, à l’occasion de sa septième participation à une Coupe du Monde de la FIFA.

Après sa première participation à une Coupe du Monde de la FIFA lors de l’édition 1994 aux États-Unis, l’équipe nationale masculine saoudienne a lancé sa dernière campagne au Qatar en 2022, avec une victoire remarquable contre les futurs vainqueurs argentins. Lors du Congrès extraordinaire de la FIFA en décembre 2024, le Royaume a été désigné pour organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2034.

L’équipe nationale féminine saoudienne, quant à elle, a récemment participé à la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC pour la première fois. L’édition 2026 de cette compétition fait également office de tournoi de qualification pour déterminer les représentants asiatiques lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA au Brésil, en 2027. Bien que n’ayant pas réussi à se qualifier pour les phases finales des deux tournois, l’équipe féminine peut se féliciter d’avoir ouvert un nouveau chapitre de l’histoire du football saoudien.