Le Président Infantino réaffirme l’engagement de la FIFA en matière de bonne gouvernance à l’Assemblée générale des Nations Unies

Le Président de la FIFA a insisté sur l’importance de la transparence du système de transferts et des procédures de candidature.

Dans son intervention lors d’un événement spécial de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné l’importance de protéger l’intégrité du sport, en insistant notamment sur les dangers liés à la corruption. Invité à s’exprimer devant une délégation des Nations Unies et des représentants de différentes parties prenantes, le Président Infantino a réaffirmé le rôle fondamental de la gouvernance dans la construction d’un football propre et durable qui sera apprécié dans le monde entier.

Qu’il s’agisse de bonnes pratiques d’information financière et de protection des enfants, ou encore de lutte acharnée contre la manipulation de matches, la FIFA reste fermement engagée dans la construction d’un sport durable et sans danger, en mesure de devenir véritablement mondial.

"La nouvelle FIFA a tiré les enseignements de son passé, qui a montré à quel point les organisations sportives peuvent être durement affectées par la corruption et l’appât du gain de certaines personnes si les mécanismes de contrôle adéquats ne sont pas installés, correctement appliqués et fréquemment révisés", a expliqué le Président de la FIFA.

Cet événement a aussi donné l’occasion aux représentants des organisations internationales d’échanger leurs idées sur la meilleure façon de lutter contre les menaces pesant sur le sport, les joueurs, les entraîneurs, les officiels, les organisations sportives et les communautés du monde entier. Le Président Infantino s’est également exprimé sur le partenariat entre la FIFA et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), ainsi que sur l’approche de tolérance zéro des deux entités vis-à-vis de la corruption. "Le lancement du Programme mondial d’intégrité de la FIFA, conçu en partenariat avec l’UNODC, a constitué une étape majeure dans notre engagement pour cette cause", a-t-il déclaré.

S’agissant du fait que les activités footballistiques restent exposées à la corruption et des mesures prises par la FIFA, le Président a ajouté : "La manipulation de matches, qui est relativement rare, a un effet dévastateur sur l’intégrité du sport, des compétitions et des équipes. Le système des transferts internationaux doit également être adapté à sa finalité. Un marché des transferts qui a pour moteur la spéculation et non pas la solidarité présente un risque croissant de conflits d’intérêts, d’inflation vertigineuse et de déséquilibre concurrentiel de plus en plus marqué.

"Face à cela, nous avons créé la Chambre de compensation de la FIFA, un organe central chargé de procéder à toutes les vérifications nécessaires dans le cadre des transferts de joueurs, et de veiller à ce que les sommes versées par le club acquéreur sont correctement distribuées aux clubs formateurs conformément aux réglementations financières nationales et internationales."

Le Président de la FIFA a de nouveau insisté sur le fait que l’ensemble des activités de la FIFA doivent être menées en toute transparence, grâce à tous les contrôles et toutes les garanties qui s’imposent. "Nos procédures de candidature doivent être totalement transparentes, être guidées par des critères d’évaluation clairement définis et respecter des principes éthiques. Il en va de même pour les attributions de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA votées par le Congrès de la FIFA", a déclaré le Président Infantino.

"Cela a déjà été le cas pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et la sélection du pays hôte de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA suivra pour la première fois la même procédure."

La transcription intégrale de l’intervention du Président de la FIFA est disponible ici.