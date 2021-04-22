Le Président de la FIFA rencontre le Secrétaire général des Nations Unies

Le Président de la FIFA a rendu visite au Secrétaire général des Nations Unies le 9 mars

La FIFA et les Nations unies vont collaborer pour promouvoir des valeurs positives par le football

Le football dans le cadre de projets scolaires comme outil en faveur du développement à travers le sport

Le 9 mars 2018, le Président de la FIFA Gianni Infantino s'est rendu au siège des Nations Unies à New York pour y rencontrer le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Au cours de cet entretien positif et constructif, de nombreux sujets ont été abordés.

Le Président de la FIFA a d'abord présenté les priorités actuelles de la FIFA et le Secrétaire général des Nations Unies a loué les efforts de la FIFA pour se réformer et recentrer son action exclusivement sur le football. Les deux hommes ont convenu que les Nations Unies et la FIFA partageaient de nombreuses valeurs essentielles et que le football pouvait et devait être utilisé comme vecteur de paix dans les situations de conflit.

De plus, la coopération pour promouvoir des valeurs positives et les droits de l'homme par le biais du football devrait être intensifiée. Le sport en général et le football en particulier ont la capacité d'unir les gens. Le Président Infantino a promis son soutien afin d'aider les Nations Unies partout où cela sera possible, notamment pour atteindre ses objectifs de développement durable. À cet égard, le football dans le cadre de projets scolaires a été présenté au Secrétaire général des Nations Unies comme outil en faveur du développement à travers le sport.