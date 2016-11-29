Le Président de la FIFA adresse ses condoléances suite à la tragédie aérienne

Suite à l'annonce de l'accident aérien qui a impliqué l'équipe brésilienne Associação Chapecoense de Futebol, lors de son trajet vers Medellin, pour y disputer la finale de Copa Sudamericana, ce 30 novembre, le Président de la FIFA Gianni Infantino a fait part de son émotion et de sa profonde tristesse face à cette tragédie.

"C'est un jour très, très triste pour le football", a déclaré Infantino. "Nous sommes terriblement peinés suite a cet accident d'avion survenu en Colombie. C'est une nouvelle épouvantable et tragique. En ces moments difficiles, nos pensées vont vers les victimes, leur famille et leurs amis. La FIFA souhaiterait offrir aux supporters de Chapecoense, à la communauté du football, à tous les médias concernés, et au Brésil, le témoignage de ses profondes condoléances."

L'avion, avec à son bord 72 passagers et neuf membres de l'équipage, dont la délégation du club brésilien ainsi que des journalistes, avait décollé du Brésil. Après une escale en Bolivie, l'appareil s'est crashé ce 28 novembre en Colombie, dans la région d'Antioquia, à Cerro Gordo. Les causes de l'accident sont pour l'instant inconnues.

pic.twitter.com/uvxe0jm1kA — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 29 novembre 2016

Dans un communiqué officiel, la CONMEBOL a fait savoir qu'elle suspendait toutes ses activités jusqu'à nouvel ordre.

De son côté, Juan Carlos de la Cuesta, président de l'Atletico Nacional, adversaire de Chapecoense, en finale, a tenu à apporter tout "son soutien et sa solidarité au club". ** **