Landon Donovan : « Nous allons créer des dizaines de millions de nouveaux adeptes »

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 ™ débutera le 14 juin à Miami et rassemblera les fans de 11 villes américaines

Landon Donovan estime que ce sera une réussite tant au niveau des acteurs que des spectateurs

L'ancien capitaine des Etats-Unis confie que ses enfants sont impatients de voir jouer Erling Haaland

Ancienne star de l'équipe des États-Unis et FIFA Legend, Landon Donovan prédit que la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes — dont le coup d'envoi approche à grands pas — suscitera l'enthousiasme de « millions de nouveaux fans » en Amérique du Nord, alors que ce sport continue de connaître un essor fulgurant en termes de participation et de popularité.

Donovan a disputé trois Coupes du Monde de la FIFA (2002, 2006 et 2010) avec les Stars and Stripes. À un mois du de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, il revient sur l'expérience personnelle qu'il a vécue lorsqu'il a assisté, avec 90 468 autres fans, à l'un des plus grands matches de l'histoire du football international, à Pasadena en 1994.

« J'avais 12 ans lorsque la Coupe du Monde (de la FIFA) s'est déroulée aux Etats-Unis. C'était en 1994. Je suis allé voir l'Argentine jouer contre la Roumanie », raconte le joueur emblématique du Los Angeles Galaxy. « Jusqu'alors, je n'avais jamais vu de football à la télévision. J'avais joué toute mon enfance, mais je n'avais jamais compris qu'il y avait quelque chose au delà de ça. » « En assistant à ce match de Coupe du Monde, j'ai véritablement découvert ce sport. Je pense donc que cet été et l'été qui suit - la Coupe du Monde des Clubs cette année et la Coupe du monde l'année prochaine - beaucoup comme moi pourraient avoir une révélation similaire à celle que j'ai eue. Nous allons créer des dizaines de millions de nouveaux adeptes ».

Trente et un ans après avoir été ébahi par des stars telles que le Roumain Gheorghe Hagi et l'Argentin Gabriel Batistuta, Donovan est devenu un père d'enfants passionnés de football. L'ancien maestro de la Major League Soccer a donc matière à partager avec ses proches, tandis que les stars mondiales se préparent à fouler à nouveau l'emblématique Rose Bowl Stadium, ainsi que 11 autres sites de compétition.

« Mes garçons sont très excités à l'idée d'assister à cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA », a-t-il déclaré. « Je leur ai expliqué comment cela fonctionnait et qu'il s'agissait en fait d'une Coupe du Monde mais consacrée aux clubs. Les jeunes de notre pays suivent toutes les stars du monde entier et, à leurs yeux, la star d'un club est presque aussi importante que l'équipe en elle-même. Mais ils réalisent maintenant que cette toute l'équipe qui va venir. L'équipe d'Erling Haaland [Manchester City] débarque, et ils pourront non seulement voir le Norvégien en personne, mais également toute son équipe ! Il s'agit d'une formidable opportunité pour nous, Américains, de continuer à développer ce sport. »

Donovan confie d'être impatient d'accompagner ses fils à plusieurs matchs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en juin et juillet. Si les superstars comme Haaland figurent en bonne place sur leur liste de "monuments à voir", Donovan rappelle avec le sourire qu'un jeune garçon avait été désigné pour le remplacer lorsqu'il a quitté le FC Bayern Munich et qu'il pourrait bien croiser à nouveau sa route cet été...

« Il s'est avéré que c'était Thomas Müller. Les dirigeants ne se sont donc pas trompés ! Il a été une légende absolue pour ce club et pour l'Allemagne. Il y a tant de fans du Bayern Munich ici aux Etats-Unis qui veulent le voir jouer... Et le voir pourquoi pas champion du monde ? » Mais Donovan est tout aussi intrigué par la découverte d'autres équipes et de joueurs moins connus, appelés à être sous les feux des projecteurs et à se révéler tout au long du tournoi.

« Il y a de fortes chances qu'un joueur que nous ne connaissons pas bien, ou peut-être que le reste du monde ne connaît pas bien - peut-être un joueur de l'Inter Miami ou des Seattle Sounders - fasse une performance à laquelle personne ne s'attendait et se révèle. D'autres joueurs méconnus provenant d'autres clubs peuvent également se faire un nom. C'est ce qui fait la beauté de ce tournoi, cela vaut également pour la Coupe du Monde. À chaque fois qu'une Coupe du Monde a eu lieu, des joueurs dont personne ne connaissait l'existence ont été propulsés sous le devant de la scène. Et la même chose risque de se produire cet été. »

La compétition de clubs la plus inclusive jamais organisée

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 réunira 32 équipes des six confédérations. Le coup d'envoi sera donné au Hard Rock Stadium de Miami le samedi 14 juin ! Au total 63 matches se disputeront dans 11 villes - Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington, D.C. Le MetLife Stadium sera le théâtre de la finale le dimanche 13 juillet.