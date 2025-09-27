Lancement des phases de vente générales pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™

Le grand public peut désormais acheter des billets pour la compétition sur FIFA.com/tickets.

Le calendrier des matches permet de suivre jusqu’à quatre matches par jour

Les meilleures joueuses de futsal du monde s’affronteront du 21 novembre au 7 décembre

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du coup d’envoi de la première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™. Maintenant que les affiches de la phase de groupes sont connues, les amateurs de football du monde entier peuvent désormais choisir celles auxquelles ils souhaitent assister.

Disponible à partir de PHP 499 (USD 9), chaque billet permet d’accéder à deux rencontres (matches doubles). Certains jours, un seul billet peut même permettre d’assister à deux matches doubles de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2025™, soit quatre rencontres au total. Les billets sont disponibles sur FIFA.com/tickets.

Les seize équipes en lice pour décrocher la première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA sont l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, l’Espagne, la RI Iran, l’Italie, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Panamá, la Pologne, le Portugal, la Tanzanie et la Thaïlande. Tous les amateurs de football de la planète sont invités à nous rejoindre pour cette édition historique et à soutenir les équipes participantes.

L’ensemble des matches de la première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025 se dérouleront à la PhilSports Arena de Pasig City, dans la région du Grand Manille, où les meilleures joueuses de futsal du monde feront étalage de leur talent et de leur sens du but.