Lancement de la FIFAe Club World Cup sur Football Manager en 2026

La FIFA et Sports Interactive sont ravis de présenter la FIFAe Club World Cup sur Football Manager, qui se tiendra en 2026. En effet, la série Football Manager adoptera pour la première fois un format à destination des clubs, ce qui associera encore davantage le célèbre jeu avec la réalité du monde du football et le rendra d’autant plus prisé des amateurs de football et de simulation. Le nouveau format verra les meilleurs clubs de la planète s’affronter pour le titre mondial dans le domaine de l’eSport, offrant à des gamers la possibilité de représenter leur équipe favorite dans le cadre d’une expérience numérique immersive. Dans un environnement eSport particulièrement compétitif, ils auront ainsi l’occasion de faire montre de leur réflexion stratégique poussée, de leurs compétences managériales avérées et de leur capacité à bâtir sur le long terme. La compétition s’inscrit dans la droite ligne de l’édition inaugurale organisée à Liverpool en 2024, encensée par la communauté et primée pour son approche novatrice. En 2026, un format de qualification élargi permettra à des équipes du monde entier de s’affronter et de désigner leur représentant officiel. L’événement permet d’associer la passion propre au football de clubs à la richesse stratégique proposée par Football Manager. Il rapproche de ce fait l’eSport et le football, contribuant à mettre en lumière la prochaine génération d’entraîneurs de talent.