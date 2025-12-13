La Thaïlande et la Pologne l’emportent lors de la FIFAe World Cup™ sur eFootball™

La Thaïlande a remporté la FIFAe World Cup sur eFootball en mode mobile

La Pologne s’est adjugé la FIFAe World Cup sur eFootball en mode console

La dernière ligne droite des FIFAe Finals 2025 aura lieu du 15 au 19 décembre avec la FIFAe World Cup sur Rocket League

La FIFAe World Cup™ sur eFootball™ en mode mobile et console a réuni les meilleures nations du monde à Riyad, en Arabie saoudite, du 10 au 13 décembre.

La Thaïlande et la Polognese sont adjugé le titre après avoir fait montre d’un niveau de jeu exceptionnel. Nul doute que les deux pays sont extrêmement fiers de leurs représentants. Ces deux compétitions, qui ont ouvert un nouveau chapitre de l’eSport, ont marqué le coup d’envoi des FIFAe Finals 2025, la compétition phare de l’eFootball, qui s’achèvera le 19 décembre.

Après des rencontres passionnantes, la Thaïlande s’est finalement imposée et a remporté le titre de championne de la FIFAe World Cup sur eFootball Mobile. Représentées par Jomkata «JXMKT» Yupraphat, la Thaïlande a battu le Brésilien José Antonio «JUNINHO» Maciel Jr.à l’occasion d’une finale captivante.

Sur console, c’est la Pologne qui l’a emporté au terme d’un parcours spectaculaire qui a séduit les spectateurs et téléspectateurs. L’équipe, composée de Milosz «Zilo» Zieteket Mikolaj «Ostrybuch» Zietek, a soulevé le prestigieux trophée couronnant la meilleure nation du monde sur console.

Plus de 16,5 millions de gamers participent à la saison actuelle, de bon augure pour l’avenir de l’eSport. La prochaine échéance est fixée au mois de février 2026, lorsque se tiendront les FIFAe Challenger Series sur eFootball, la première étape en vue de la FIFAe World Cup 2026. De plus amples informations sont disponibles sur FIFA.gg.

Les FIFAe Finals 2025 se poursuivent quant à eux avec la FIFAe World Cup sur Rocket League, qui se tiendra du 15 au 19 décembre. Cet événement, qui réunit les meilleures équipes nationales du monde, rassemble des communautés diverses et des participants de tous horizons. Dans le cadre majestueux de la SEF Arena de Riyad, les supporters présents sur place et ceux qui suivront la compétition en ligne auront la chance de voir s’écrire cette page d’histoire. Les billets pour le prochain événement sont disponibles ici .

De plus amples informations sur l’événement figurent sur FIFA.GG. Tous les matches sont retransmis en direct sur FIFA.GG et twitch.tv/FIFAe.