La Grèce sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible

La Fédération Grecque de Football (HFF) a été sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible lors d’un match amical opposant la Grèce à la Turquie le 17 novembre 2015.

Le match est déclaré perdu par forfait (victoire 3:0 pour la Turquie), tandis que la HFF a également écopé d’une amende de CHF 4 000 après que la Commission de Discipline de la FIFA a considéré que l’association a violé les dispositions de l’art. 55, al. 2 du Code disciplinaire de la FIFA.