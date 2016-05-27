La Grèce sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible

La Fédération Grecque de Football (HFF) a été sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible lors d’un match amical opposant la Grèce à la Turquie le 17 novembre 2015.
Le match est déclaré perdu par forfait (victoire 3:0 pour la Turquie), tandis que la HFF a également écopé d’une amende de CHF 4 000 après que la Commission de Discipline de la FIFA a considéré que l’association a violé les dispositions de l’art. 55, al. 2 du Code disciplinaire de la FIFA.
La sanction concerne le joueur Apostolos Giannou, qui avait déjà participé à une compétition de jeunes officielle avec l’équipe représentative de la Fédération Australienne de Football et qui a disputé le match susmentionné pour la Grèce sans que la HFF n’ait demandé de décision quant à un changement d’association conformément à l’art. 5 et l’art. 8, al. 1 et 3 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA.