La FIFA va créer un fonds mondial pour la protection des salaires des joueurs

La FIFA et la FIFPRO, le syndicat international des joueurs professionnels, ont signé un accord prévoyant la création d’un fonds FIFA pour les joueurs (FFP), dont l’objectif est d’apporter un soutien financier aux joueurs qui n’ont pas été payés et qui n’ont aucune chance de pouvoir dûment percevoir la rémunération convenue avec leur club.

La FIFA a fixé à USD 16 millions la valeur de ce fonds d’ici à 2022, répartie comme suit : USD 3 millions en 2020, 4 millions en 2021 et 4 millions en 2022, plus 5 millions supplémentaires pour la protection rétroactive des salaires de la période juillet 2015 – juin 2020.

Plusieurs rapports récents – dont celui de la FIFPRO intitulé 2016 Global Employment Report: Working Conditions in Professional Football et traitant des conditions de travail des footballeurs professionnels – attestent de la profusion de cas de salaires impayés partout dans le monde.

En 2019, la FIFA a révisé son Code disciplinaire et s’est attachée à prévoir un cadre juridique adapté au traitement des impayés, notamment dans les situations de « succession sportive » d’un club débiteur (où la création d’un nouveau club peut avoir pour seul objectif d’éviter de payer les salaires dus aux joueurs).

L’accord entre la FIFA et la FIFPRO envisage la création d’un comité de surveillance qui serait composé de représentants des deux entités et aurait pour mission de traiter, évaluer et statuer sur les demandes de fonds FFP. S’il ne pourra pas couvrir la totalité des sommes dues aux joueurs, ce fonds constitue néanmoins un important filet de sécurité.

Cette nouvelle initiative a été saluée par le Président de la FIFA Gianni Infantino : "Cet accord et notre engagement à venir en aide aux joueurs en difficulté montrent de quelle manière nous concevons notre rôle d’instance dirigeante du football mondial. Nous sommes aussi là pour aider ceux qui en ont besoin, notamment au sein de la communauté du football. Et cela commence par les joueurs, car ce sont eux les acteurs principaux."

Président de la FIFPRO, Philippe Piat s’est lui-aussi exprimé : "Ces cinq dernières années, plus de cinquante clubs dans vingt pays ont mis la clé sous la porte, faisant ainsi traverser à des centaines de footballeurs des périodes difficiles et pleines d’incertitude. Ce fonds sera une aide précieuse pour les joueurs qui en ont le plus besoin, ainsi que pour leur famille. Nombre de ces clubs ont déposé le bilan avant d’être immédiatement reconstitués sous un nouveau nom dans le but d’éviter de payer les salaires non versés. La FIFPRO a longtemps lutté contre cette pratique peu scrupuleuse et remercie la FIFA du soutien qu’elle lui apporte via son Code disciplinaire."