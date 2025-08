La FIFA publie une importante politique en matière de droits de l’homme

Adoptée par le Conseil de la FIFA en mai 2017, une nouvelle et importante politique en matière de droits de l’homme vient d’être publiée par la FIFA. Ce document concrétise l’article 3 des Statuts de la FIFA, selon lequel "la FIFA s’engage à respecter tous les droits de l’homme internationalement reconnus et mettra tout en œuvre pour promouvoir la protection de ces droits". Cette politique précise et renforce l’engagement de la FIFA en faveur des droits de l’homme et sera destinée à orienter le travail de la FIFA en matière de droits de l’homme.