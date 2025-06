La FIFA publie un rapport sur les clubs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Ce document met en lumière les aspects organisationnels, sportifs et financiers de ces clubs de très haut niveau. Il comprend notamment le profil détaillé de chaque club participant, des informations sur son modèle de gouvernance, son équipe première, son palmarès, son stade, ses résultats financiers et les interactions avec ses supporters, tout en revenant sur les principaux aspects opérationnels liés à l’organisation d’une compétition d’une telle envergure.

« C’est l’essence même du football : créer des opportunités, susciter des vocations et offrir une scène internationale aux talents du monde entier. En plus d’écrire l’histoire, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 contribuera à façonner l’avenir de ce sport que nous aimons tous », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 se déroule actuellement dans 11 villes hôtes américaines et 12 stades ultramodernes . Pour la première fois, 32 des meilleures équipes issues des six confédérations s’affronteront pour le titre de champion du monde des clubs. Les équipes engagées, issues de 20 pays, regroupent des joueurs de 81 nations, dont 22 n’ont encore jamais disputé de Coupe du Monde de la FIFA™.

Le rapport sur les clubs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 mène ses lecteurs au-delà des statistiques brutes en détaillant le parcours de qualification de chaque club, tout en examinant son identité, sa structure juridique, ses interactions avec ses supporters, le développement des jeunes et les transferts. L’étude souligne en outre comment les différents modèles de gouvernance contribuent au succès, tant sur le plan institutionnel que sportif, et que les liens tissés par les clubs avec leur communauté et leurs supporters sont au cœur de leur identité et de leur résonnance.