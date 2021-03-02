La FIFA publie un rapport inédit sur l’équilibre compétitif mondial

Le Rapport sur l’équilibre compétitif mondial 2020 présente le niveau de compétitivité constaté dans les différents pays du monde

Cette mine d’informations peut contribuer à une amélioration générale des standards

La Vision de la FIFA aspire à favoriser un contexte où au moins une cinquantaine de clubs et d’équipes nationales se disputeraient les récompenses les plus prestigieuses

Un an après le lancement par Gianni Infantino de la Vision 2020-2023 de la FIFA, visant à rendre le football véritablement mondial, l’organisation publie un rapport analysant le niveau de compétitivité constaté dans les différents pays du monde.

Le Rapport sur l’équilibre compétitif mondial 2020 dresse un inventaire des structures des compétitions dans les 211 associations membres de la FIFA, regroupées par confédération, et rend compte de l’évolution récente des compétitions nationales en fonction de deux paramètres quantitatifs : le nombre de clubs champions au cours des dernières années et le nombre de points d’écart au classement final. Le rapport s’intéresse également à l’année de fondation des clubs et des fédérations.

Comprendre le passé pour préparer l’avenir

Gianni Infantino, Président de la FIFA, revient dans l’avant-propos sur les raisons de l’élaboration de ce rapport inédit. "Il faut comprendre le passé pour préparer l’avenir. Or cette vue d’ensemble sur l’histoire récente des compétitions nationales permet d’identifier les régions où la compétitivité est une réalité, celles où elle évolue dans la bonne direction et celles où elle doit encore être renforcée."

Sur les quinze dernières saisons (sans compter celle tronquée par la pandémie de Covid-19), 164 (78%) des 211 associations membres ont vu leurs compétitions principales se succéder sans heurts saison après saison. Sur les cinq dernières saisons, elles sont 180 (85%) dans ce cas. Cette évolution prouve que les championnats et les autres compétitions normalement disputées pendant la saison sont solidement établies et qu’elles font partie du paysage sportif officiel dans pratiquement tous les pays du monde.

Previous 01 / 07 gltb74zvuhj94vygdoyy.png 02 / 07 unqoqjsdwyipoiyqcuxb.png 03 / 07 ehzpaerfp4nktx1jb9nm.png 04 / 07 hrwfwtllzzs5dfnjppzr.png 05 / 07 givspc0qx0tauerpeftz.png 06 / 07 zcaiwdp4nbq5hka73fxj.png 07 / 07 ufi9fa06aqg2oguusdpm.png Next

Pierre angulaire du développement technique mondial

Dans le cadre de la rédaction de cette analyse, la FIFA a compilé un ensemble de données visant à aider les organisateurs de compétitions à tendre vers un équilibre compétitif susceptible de favoriser un développement technique général dans la culture footballistique de chaque pays.

La Vision 2020-2023 de la FIFA entend remettre en question la hiérarchie traditionnelle du football en mettant à la disposition des associations membres une série d’outils et de structures d’accompagnement qui leur permettront d’atteindre leur plein potentiel à l’échelle planétaire.

"Cette volonté de rendre le football véritablement mondial passe par un accroissement du niveau de compétition dans tous les pays du monde, l’objectif étant qu’au moins une cinquantaine d’équipes nationales et de clubs de toutes les confédérations puissent raisonnablement espérer décrocher un titre mondial. Notre sport en a besoin et cela correspond aux aspirations de tous." Gianni Infantino, Président de la FIFA

Un an après la publication de la Vision 2020-2023, la FIFA dresse un premier bilan. Toutes les informations sont disponibles <a href="fr.fifa.com/who-we-are/news/premier-anniversaire-de-la-vision-de-la-fifa-message-du-president-de-la-fifa" target="_blank" >ici.

Téléchargez <a href="resources.fifa.com/image/upload/fifa-2020-global-competitive-balance-report.pdf?cloudid=uq7rwnxcj6m55frwmrhs" target="_blank" >ici le Rapport sur l’équilibre compétitif mondial__2020.