La FIFA présente son service de modération sur les réseaux sociaux lors de la réunion des directeurs généraux de l’UE chargés du sport

La FIFA a été invitée pour la première fois à intervenir lors de la réunion des directeurs généraux de l’Union européenne chargés du sport

L’instance a expliqué en quoi le service de modération sur les réseaux sociaux permet de lutter contre les violences en ligne dans le football

Les données révèlent que les violences en ligne à l’encontre des footballeurs et footballeuses ont été proportionnellement plus élevées durant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ que lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™

La FIFA a été invitée à faire une présentation lors de la réunion des directeurs généraux de l'Union européenne (UE) chargés du sport, qui s’est tenue à Nicosie (Chypre) les 4 et 5 février – un événement organisé par l’Organisation sportive de Chypre dans le contexte de la présidence chypriote du Conseil de l'Union européenne.

C’est Annaliza Tsakona, responsable senior au sein du département des Relations internationales et Affaires publiques de la FIFA, qui a effectué la présentation lors du point à l'ordre du jour intitulé « Bonnes pratiques », dans le cadre d’une discussion plus large sur le thème de la santé mentale et du bien-être dans le sport. Elle a principalement évoqué le service de modération sur les réseaux sociaux de la FIFA, un outil innovant conçu pour protéger les joueurs, joueuses, équipes et officiel(le)s face aux violences en ligne, empêcher la publication de commentaires haineux sur leurs comptes de réseaux sociaux, et contribuer à prévenir la banalisation des comportements discriminatoires et menaçants dans le football.

Annaliza Tsakona a livré plusieurs enseignements majeurs tirés des analyses menées à la suite de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™. Si le volume total de messages mentionnant le nom des joueurs sur les réseaux sociaux a été plus élevé au cours de l’épreuve masculine, les données montrent que la part de publications insultantes, discriminatoires ou menaçantes a été plus importante lors de l’épreuve féminine.

En termes relatifs, les joueuses qui ont participé à Australie et Nouvelle-Zélande 2023 ont été 29% plus susceptibles d'être visées par des violences en ligne que les joueurs présents à Qatar 2022. Ces résultats démontrent que la préservation de la santé mentale est un enjeu de plus en plus important dans le sport de haut niveau, et soulignent l'engagement de la FIFA à lutter contre les violences en ligne par l'innovation technologique et la collaboration intersectorielle.

La présentation a suscité un vif intérêt de la part des représentants des États membres de l’UE et des délégués de la Commission européenne, donnant lieu à des discussions fructueuses et des commentaires positifs.