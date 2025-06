La FIFA lance un nouveau concours de pronostics avant les 8es de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Des milliers de fans ont livré leurs pronostics sur la FIFA Play Zone avant le début de la compétition, mais aucun n’a réussi à prédire le tableau exact des huitièmes de finale

Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont été donnés favoris par les participants

La FIFA lance à présent le concours de pronostics de la deuxième vague en amont des huitièmes, qui se joueront à Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando et Philadelphie

Alors que la phase de groupes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ s’est achevée jeudi soir, la FIFA invite les supporters du monde entier à défier leurs amis et leurs proches en se prêtant au jeu des pronostics de la deuxième vague dans la Play Zone de la FIFA.

Le concours de pronostics de la deuxième vague se présente sous la forme d’un tableau pré-rempli dans lequel apparaissent les 16 équipes qualifiées à l’issue de la phase de groupes de la Coupe du Monde des Clubs 2025. Les supporters n’ont plus qu’à désigner le vainqueur de chaque confrontation, match par match jusqu’à la finale.

Le nouveau concours sera accessible jusqu’au samedi 28 juin à 12h00 (EST), heure à laquelle débutera le premier huitième de finale entre Palmeiras et Botafogo, au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Des milliers de passionnés avaient pris part au premier concours de pronostics organisé avant le match d’ouverture, samedi 14 juin à Miami. Toutefois, compte tenu des nombreuses surprises de ce premier tour, personne n’a réussi à deviner le classement exact de chaque groupe.

L’Atlético de Madrid et le FC Porto ont ainsi dû faire leurs valises prématurément, alors qu’un grand nombre de participants (46% et 42% respectivement) avaient annoncé ces deux équipes en tête des groupes B et A.

En revanche, beaucoup avaient vu juste – ou presque – en donnant Manchester City (48%) et la Juventus (46%) premiers du groupe G. L’issue du groupe ne s’est décidée que jeudi au Camping World Stadium d’Orlando, avec à la clé une victoire sensationnelle des Citizens. Même scénario dans les groupes E, F et H, puisque la plupart des participants avaient misé, à raison, sur le FC Internazionale Milano, le Borussia Dortmund et le Real Madrid.

Certains s’étaient peut-être montrés un brin optimistes en pariant sur Botafogo (3,4%) et le CF Monterrey (8,2%) dans les groupes B et E, mais leur intuition n’a pas été si mauvaise, puisque les deux clubs ont tout de même composté leur billet pour les huitièmes.

Alors qu’il ne reste que 16 équipes en lice, les fans y voient désormais plus clair sur le parcours qui permettra à chaque club de soulever le trophée, dimanche 13 juillet 2025 au MetLife Stadium de New York – New Jersey. Une question demeure toutefois : resteront-ils fidèles à leurs convictions initiales, en misant sur le Real Madrid, le PSG et le Bayern ? Ou jetteront-ils leur dévolu sur les formations les plus séduisantes de ce premier tour ?

Real Madrid

Sélectionné comme finaliste par 24% de l’ensemble des participants

Sélectionné comme vainqueur par 36% des participants américains

Paris Saint-Germain

Sélectionné comme finaliste par 17% de l’ensemble des participants

Bayern Munich

Sélectionné comme finaliste par 19% de l’ensemble des participants

Près de 1,7 million de supporters étaient présents dans les stades lors du premier tour, et bien d’autres sont attendus pour la phase à élimination directe qui s’étalera sur les deux prochaines semaines. La FIFA s’attend donc à ce que le concours de pronostics de la deuxième vague suscite un fort intérêt, aux États-Unis et dans le monde. L’engouement en amont de la compétition a été particulièrement élevé aux États-Unis, pays qui compte la plus grande proportion de participants au concours (15%). L’Égypte et l’Angleterre suivent avec 7% et 5% du total, respectivement.

Entièrement gratuit, le concours de pronostics de la deuxième vague est accessibleici. Il sera ouvert jusqu’au début des huitièmes de finale qui se dérouleront à Atlanta (deux matches), Charlotte (deux matches), Miami (deux matches), Orlando et Philadelphie. Les participants peuvent également partager le concours avec leurs amis, leurs proches et leurs abonnés sur les réseaux sociaux.