La FIFA lance une enquête auprès des fans

La FIFA lance ce lundi 22 août une enquête destinée à améliorer ses relations avec les fans de football du monde entier et à puiser des idées nouvelles auprès des supporters. Il pourrait en découler un voyage à Zurich pour les fans, en compagnie d'autres passionnés de ballon rond des quatre coins de la planète.

L'enquête est disponible dans les langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand et espagnol). L'équipe Internet de la FIFA ciblera les fans sur Facebook et Twitter dans 20 langues différentes, afin de s'adresser pour la première fois à de larges groupes de fans dans leur langue maternelle.

Les personnes qui répondront à l'enquête d'opinion pourront aussi s'inscrire à un groupe de consultation de fans. Ce dernier se réunira au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse. Il fait suite à un premier "ballon d'essai" qui a eu lieu l'an dernier avec des membres du Club FIFA.com de cinq pays.

Fin octobre 2016, 50 fans seront invités au siège de la FIFA pour partager leurs vues. Des employés des différents départements de la FIFA participeront à des groupes de discussion modérés. Les fans rencontreront également des représentants de la direction de la FIFA, auxquels ils auront l'occasion de poser des questions.

Les conclusions de l'enquête et du groupe de consultation pourront faire émerger des idées nouvelles permettant d'améliorer le confort des fans lors des événements de la FIFA, ou fournir un retour d'information crucial sur les concepts en cours de développement par l'organisation.

La FIFA finalise actuellement les sujets de discussion qui seront proposés aux fans invités à Zurich. Les frais de déplacement et d'hébergement liés au groupe de consultation seront pris en charge par la FIFA. Les candidats au groupe de consultation doivent être âgés de 18 ans minimum et posséder une bonne maîtrise orale de l'anglais.

Merci de prendre le temps de répondre à l'enquête. Nous nous réjouissons à la perspective de rencontrer certains d'entre vous à Zurich !

