La FIFA et l’ONUDC unissent leurs forces pour dire "non" à la manipulation de matches

Une nouvelle campagne commune lancée à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le 9 décembre

Les FIFA Legends se mobilisent pour encourager les joueurs, les entraîneurs et les officiels à se battre contre ce fléau

Reconnaître. Résister. Rapporter: effectuez un signalement confidentiel sur fr.fifa.com/bkms, via l’application Intégrité de la FIFA ou par courriel à l’adresse integrity@fifa.org

En cette Journée internationale de lutte contre la corruption, la FIFA et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) se mobilisent autour d’une nouvelle campagne encourageant le monde du football à dire "non" à la manipulation de matches et sensibilisant ses acteurs à l’utilisation des plateformes de signalements confidentiels de la FIFA.

Le football continue de souffrir des répercussions de la pandémie de Covid-19, ce qui engendre une incertitude économique et accroît les risques liés à l’intégrité pour de nombreux clubs et joueurs à travers le monde. Dans ce contexte, la nouvelle campagne commune lancée par la FIFA et l’ONUDC vise à sensibiliser les joueurs, les entraîneurs et les officiels à l’utilisation des plateformes confidentielles mises à leur disposition pour signaler les tentatives d’approches par des individus manipulant des matches, ainsi qu’à encourager tous les acteurs du football ayant pu être démarchés à se manifester.

Lancée ce 9 décembre à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption - qui souligne cette année la nécessité de "Rétablir avec intégrité" -–, la campagne s’appuie notamment sur des messages délivrés par plusieurs FIFA Legends, telles que Sun Wen, Iván Córdoba, Wael Gomaa, Luke Wilkshire, Stipe Pletikosa, Clémentine Touré et Bibiana Steinhaus, qui encouragent tous les acteurs du football à reconnaître les approches visant à manipuler des matches, à y résister et à les signaler en utilisant les plateformes de rapports confidentiels de la FIFA.

Pour envoyer un rapport, qui sera traité dans la plus grande confidentialité par les experts de la FIFA, rendez-vous sur fr.fifa.com/bkms, téléchargez l’application Intégrité de la FIFA ou envoyez un courriel à l’adresse integrity@fifa.org.

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a déclaré : "Cette nouvelle campagne conjointe de la FIFA et de l'UNODC, quelques semaines seulement après la signature de notre protocole d'accord, est un message fort sur notre engagement absolu et notre détermination à éliminer les matches truqués et la corruption dans le football. En ces temps sans précédent marqués par la pandémie COVID-19, il est essentiel que nous collaborions avec des partenaires tels que l'UNODC pour faire en sorte que les joueurs, les entraîneurs et les officiels aient la confiance nécessaire pour s'élever contre les trucages de matchs et tout autre problème d'intégrité.

La directrice générale de l'UNODC, Ghada Waly, a également commenté le lancement de la campagne : "Le sport et les événements sportifs sont essentiels à notre bien-être. Ils ont un rôle crucial à jouer pour aider nos sociétés et nos économies à se remettre de la pandémie. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que le sport se rétablisse avec intégrité. L'UNODC a uni ses forces à celles de la FIFA pour soutenir les efforts visant à prévenir, détecter, signaler et sanctionner la manipulation de matches ainsi que les autres formes de corruption dans le sport. En travaillant avec les gouvernements, les organisations sportives et toutes les parties prenantes, nous pouvons nous appuyer sur la Convention des Nations unies contre la corruption pour lutter contre la manipulation de matches et faire en sorte que le sport soit équitable pour tous."

Veuillez noter que les vid��os des FIFA Legends sont mises à disposition des médias pour téléchargement et utilisation à des fins éditoriales uniquement. Veuillez cliquer ici pour procéder au téléchargement.

Dans la droite ligne de sa vision globale et de l’un de ses grands objectifs consistant à influencer la société grâce au pouvoir du football, la FIFA a signé un protocole d’accord avec l’ONUDC, en vertu duquel les deux entités s’engagent à travailler ensemble pour lutter contre la manipulation de matches et la corruption dans le sport.

Pour plus d’informations sur ce protocole d’accord signé en septembre 2020, veuillez cliquer ici.

Pour plus d’informations sur le département Intégrité de la FIFA et ses actions visant à préserver l’intégrité du football, veuillez vous rendre sur legal.fifa.com.