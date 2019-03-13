La FIFA, des associations membres qualifiées et l’UEFA participent au troisième séminaire intégrité pour France 2019

9 associations membres participantes et l’UEFA prennent part à une rencontre interactive

24 associations membres ont assisté aux 3 séminaires régionaux coorganisés par la FIFA

Les séminaires visent à informer des mesures d’intégrité et à préserver l’intégrité des compétitions de la FIFA

Neuf associations membres et l’UEFA ont participé cette semaine au troisième et dernier séminaire intégrité pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™, qui a constitué une formidable opportunité de sensibiliser les responsables intégrité européens aux mesures qui seront mises en place en la matière par la FIFA pour le grand rendez-vous de l’été.

Coorganisée par la FIFA et la Fédération Espagnole de Football (RFEF), cette rencontre comprenait plusieurs activités interactives, des exercices individuels et de groupe ainsi que des études de cas – dont des présentations faites par l’UEFA et la Fédération Française de Football –, et ce dans le but de prévenir toute méthode susceptible de mettre à mal l’intégrité du football, telle que la manipulation de matches ou la corruption.

Ce troisième séminaire régional proposé par le département Intégrité de la FIFA a fourni aux représentants des associations membres européennes et de l’UEFA une plateforme d’échange de connaissances sur les mesures de protection du football et de ses compétitions.

Pour plus d’informations concernant les deux premiers séminaires régionaux coorganisés par la FIFA avec la CAF et la Concacaf, veuillez cliquer ici et ici.

"Ce troisième rendez-vous conclut notre série de séminaires régionaux pour tous les responsables intégrité des associations membres participantes de la Coupe du Monde Féminine 2019 en France", a déclaré Vincent Ven, chef du département Intégrité de la FIFA. "Les trois séminaires ont connu un franc succès et nous aideront sans aucun doute à protéger l’intégrité de la compétition."

"La coopération entre les fédérations est aussi essentielle que les actes. Le slogan ‘Plus forts ensemble’ revêt une importance toute particulière lorsqu’il s’agit de protéger le football. Grâce à la FIFA, neuf associations membres ont pu discuter ensemble de plusieurs sujets relatifs à l’intégrité dans les locaux de la fédération espagnole. Ce n’est pas seulement un séminaire, mais aussi un moyen d’aider à protéger l’intégrité de la prochaine Coupe du Monde Féminine et un parfait exemple de la détermination des instances dirigeantes de conserver un football propre, sans interférences illicites", a ajouté Alfredo Lorenzo Mena, responsable intégrité de la RFEF.