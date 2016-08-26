La FIFA accueille le deuxième Sommet mondial sur l'Éthique et le Leadership dans le Sport

Suite au succès de l'édition inaugurale en 2014, le Forum mondial pour l'Éthique dans le Business (WFEB) a de nouveau invité des experts du monde entier pour débattre des questions portant sur un comportement éthique dans le sport dans le cadre du deuxième Sommet mondial sur l'Éthique et le Leadership dans le Sport. L'évènement se déroulera le 16 septembre au Siège de la FIFA à Zurich, et sera retransmis ici.

Sous le thème "Préserver la beauté du sport et exploiter pleinement son potentiel pour la société", le sommet se concentrera sur ce que le monde des affaires et de la politique peut apprendre du sport, tout en évaluant les opportunités et les défis actuels en matière d'éthique sportive.

Parmi les nombreux intervenants, seront présents le Professeur Richard McLaren (enquêteur à l'AMA), Hans-Joachim Eckert (Président de la Chambre de jugement de la Commission d'Éthique indépendante) et l'ancien footballeur Edgar Davids.

La FIFA se réjouit de pouvoir à nouveau jouer un rôle pilote dans les discussions sur l'éthique sportive, en particulier après que le comportement contraire à l'éthique de certains dirigeants du football a entraîné une critique sévère au sein de l'organisation au cours de ces dernières années. La nouvelle direction de la FIFA est déterminée à remettre l'accent sur le football et à protéger l'institution en introduisant un ensemble de réformes profondes de la gouvernance.

Ces projets seront discutés en détail le 16 septembre, lorsque le Président de la FIFA Gianni Infantino accueillera les participants et inaugurera le sommet à la Maison de la FIFA. La Secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura prononcera le discours-programme.