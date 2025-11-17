La FIFA accueille la commission allemande du Sport et du Volontariat

Une délégation de la commission du Sport et du Volontariat du parlement allemand a rencontré la direction de la FIFA à Zurich

Les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la durabilité et le développement du football féminin figuraient parmi les thèmes abordés

Les discussions menées soulignent un engagement commun en faveur du développement du football en Allemagne et dans le monde

À Zurich, la FIFA a accueilli aujourd’hui une délégation de la commission des Sports et du Volontariat du parlement allemand (Bundestag) afin d’évoquer des sujets clés qui façonnent le paysage sportif mondial.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de plusieurs jours de la commission en Suisse, au cours de laquelle ses membres vont s’entretenir avec plusieurs fédérations sportives internationales ainsi que diverses personnalités politiques sur des thèmes de politique sportive. La rencontre au siège de la FIFA – première étape de la visite de la délégation – a mis en lumière une volonté commune de promouvoir un développement transparent, responsable et durable dans le football, mais aussi dans d’autres domaines.

La délégation du Bundestag était composée d’Aydan Özoğuz (SPD, Parti social-démocrate), président par intérim de la commission et chef de la délégation, Artur Auernhammer (CDU/CSU, Union chrétienne-démocrate/Union chrétienne-sociale), Jens Lehmann (CDU/CSU), Thomas Korell (AfD, Alternative pour l’Allemagne), Daniel Bettermann (SPD), Tina Winklmann (Bündnis 90/Die Grünen, Alliance 90/Les Verts) et Christian Görke (Die Linke, Parti de gauche).

Heimo Schirgi, directeur de la division Événements – opérations de la FIFA, a fait le point sur les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui sera coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il a évoqué l’ampleur et la structure de la compétition, ainsi que ses objectifs en matière d’héritage, qui mettent l’accent sur l’inclusion, l’engagement des supporters et des retombées communautaires durables.

Tout au long de l’entrevue, les deux parties ont souligné l’importance d’un dialogue constructif, ouvert et régulier entre les institutions politiques et les instances sportives internationales.

La rencontre a également été l’occasion de réaffirmer combien le football a le pouvoir de rassembler et d’inspirer par-delà les frontières.