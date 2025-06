La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ commence par un succès retentissant

La FIFA tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès retentissant du match d’ouverture de cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ déjà historique.

La rencontre inaugurale entre le Al Ahly FC et l’Inter Miami CF, dans l’ambiance survoltée du Hard Rock Stadium de Miami plein à craquer, a tenu toutes ses promesses. Disputée devant 60 927 spectateurs et retransmise dans le monde entier, cette fête du ballon rond a permis à toutes les personnes présentes, sur le terrain ou dans les tribunes, de partager la chaleur et la ferveur du moment historique que constitue l’ouverture d’un nouveau chapitre pour le football de clubs mondial.

La FIFA exprime sa profonde reconnaissance et salue le niveau exceptionnel de coopération et de soutien manifesté par les autorités locales et fédérales, par les deux clubs participants, la direction du stade, les volontaires et toutes les personnes qui ont contribué à rendre cet événement mémorable. Leur dévouement et leur sens du collectif collent parfaitement à l’esprit de la compétition et de la communauté du football mondial.

La rencontre a donné le ton d’une épreuve qui s’annonce d’ores et déjà incroyable. Pour de nombreux fans de football – pardon, de ­« soccer » ! –, c’est l’occasion rêvée de voir évoluer, parfois à deux pas de chez eux, quelques-unes des plus grandes stars et des meilleures équipes de la planète.

Cette compétition est à la fois inédite et singulière. Les clubs du monde entier n’avaient encore jamais eu l’occasion de s’affronter au niveau mondial lors d’une compétition officielle. Le football s’adresse à tout le monde. La FIFA se réjouit donc d’accueillir les supporters du monde entier aux États-Unis, sur 12 sites fabuleux, où ils pourront profiter d’un spectacle de qualité, dans une ambiance festive et en toute sécurité.

Cette fois, le football occupera le devant de la scène pour nous faire vivre une épopée historique. Quand la première équipe championne du monde des clubs de la FIFA sera couronnée officiellement, plus rien ne sera comme avant.

Grâce à DAZN, leader mondial du divertissement sportif et diffuseur mondial exclusif de la Coupe du Monde des Clubs 2025, chaque rencontre peut être suivie gratuitement, partout dans le monde.