La billetterie pour la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™ est ouverte

Les billets pour la compétition prévue au Qatar sont désormais disponibles, notamment pour les rencontres disputées dans six stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™

Sept rencontres éliminatoires se tiendront les 25 et 26 novembre

La phase finale aura lieu du 1er au 18 décembre, et le vainqueur sera couronné dans l’emblématique stade Lusail

Alors que l’engouement croît de jour en jour dans le monde arabe à l’approche du coup d’envoi de la principale compétition de sélections de la région, les supporters peuvent désormais acheter des billets pour la Coupe arabe de la FIFA™. Vingt-trois nations se disputeront le titre tant convoité au Qatar, dont 11 représentants de l’AFC, autant de la CAF, et le pays hôte. Comme confirmé lors du tirage au sort tenu en mai, sept matches simples seront organisés les 25 et 26 novembre dans le cadre des qualifications pour la compétition et permettront de déterminer les dernières des 16 équipes qui disputeront la phase finale.

Celle-ci débutera le 1er décembre, à 16h00 (heure locale), au stade Ahmad ben Ali, avec une rencontre entre la Tunisie et la Syrie ou le Soudan du Sud. Ce sera ensuite au tour du pays hôte d’entamer son parcours, à 19h30 (heure locale) au stade Al Beyt, contre le vainqueur du match de qualification entre la Palestine et la Libye. L’Algérie, qui se trouve dans le groupe D, tentera de défendre son titre acquis en 2021 après une victoire 2-0 face à la Tunisie en prolongation. Pas moins de 60 456 spectateurs avaient alors assisté au sacre. La dernière édition en date a connu un retentissant succès. En effet, plus de 600 000 billets avaient été vendus et 272 millions de téléspectateurs avaient pu profiter d’un spectacle palpitant.

Le calendrier des matches de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™ est disponible sur FIFA.com.

Plusieurs types de billets sont disponibles à des prix abordables, de la catégorie 3 débutant à QAR 25 aux formules « Suivre mon équipe », lesquelles peuvent être achetées par les supporters souhaitant assister à tous les matches de groupe de leur sélection favorite. Les tarifs et disponibilités des billets, ainsi que la foire aux questions, sont consultables sur FIFA.com/tickets.

La phase finale de la compétition se jouera dans six enceintes ayant accueilli des rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Tous les stades sont facilement accessibles en transports en commun et permettent aux supporters en situation de handicap de vivre une expérience sans obstacles.

Visa, partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement, est la méthode de paiement privilégiée pour l’achat des billets de la Coupe arabe 2025. Les paiements en espèces ne sont pas acceptés.